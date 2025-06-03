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Полчаса- и желтого налета в унитазе как не было: действенный порошок из доступных ингредиентов
На унитазе с течением времени возникает желтый налет, но с ним можно отлично биться с помощью подручных средств.
Самый простой способ почистить унитаз, чтобы он снова сиял и был белоснежным, это залить его теплой водой (это важно! Не должен быть кипяток) на некоторое время, а затем произвести простые действия.
После этого засыпьте внутренние стенки унитаза пищевой содой так, чтобы она полностью покрыла их. Помните, что ее нужно будет много.
Чтобы сода начала действовать сильнее, через полчаса полейте стенки столовым уксусом, не разбавляя его водой. Шипение и пузырьки укажут вам, что средства действуют и борются с грязью. Завершающим этапом протрите стенки грубой щеткой, чтобы стереть налет.
Не забудьте нажать кнопку сливания, чтобы вода из бачка ополоснула стенки унитаза внутри. Идеальная чистота, блеск и свежесть гарантированы.