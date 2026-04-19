Почему на самом деле желтеют перья чеснока и лука

Желтые перья у лука и чеснока — это сигнал, что растениям не хватает питательных веществ или они переживают стресс из-за погодных условий. Однако проблему можно быстро устранить. Существует простой раствор, помогающий восстановить зеленый цвет и активизировать рост овощей буквально за несколько дней. Главное, правильно его приготовить и применить.

Почему на самом деле желтеют перья чеснока и лука

Пожелтение чаще всего связано с недостатком азота, отвечающего за насыщенный зеленый цвет и активный рост. Также причиной может быть холодная почва, недостаток влаги или слабая корневая система. Иногда проблема возникает из-за вредителей или уплотненного грунта, который не пропускает воздух. В любом случае растение сигнализирует, что ему не хватает питания.

Какую жидкость использовать, чтобы желтые перья стали зелеными

Самый простой и эффективный вариант — это раствор на основе нашатырного спирта. В нем содержится доступный азот, который быстро усваивается растениями. Для приготовления достаточно добавить 1 столовую ложку нашатырного спирта на 10 л воды и хорошо перемешать. Такой раствор не только подпитывает, но и отчасти отпугивает вредителей, что является дополнительным преимуществом.

Полив нужно проводить по влажной почве во избежание ожога корней. Раствор вносят под корень, стараясь не заливать листву. Уже через 1-2 дня перья начинают приобретать более насыщенный зеленый цвет, а через несколько дней становятся заметно крепче. Важно не превышать концентрацию и не использовать подкормку слишком часто.