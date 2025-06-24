Настой пепла для сладкого вкуса. Чтобы дыни выросли ароматными и сладкими, им нужен калий. Одним из лучших вариантов для подкормки будет древесный пепел. Для приготовления настоя надо стакан пепла развести в 10 литрах теплой воды и дать настояться в течение суток. Перед применением настой нужно процедить. Поливать грядку лучше по увлажненной почве раз в 7–10 дней. Такая подкормка сделает дыни сладкими и ароматными.