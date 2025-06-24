- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 2 мин
Полейте этим дыни в конце июня — и получите много крупных, ароматных и сладких плодов
Чтобы вырастить вкусные, сочные и медовые дыни, их нужно правильно подкармливать. В конце июня культура входит в ключевую фазу роста, поэтому именно в этот период ей наиболее нужны питательные вещества.
Рассказываем, каким раствором лучше всего полить дыни в конце июня, чтобы выросли большими, вкусными и ароматными.
Чем подкормить дыни в конце июня, чтобы выросли большими, сладкими и ароматными
Настой пепла для сладкого вкуса. Чтобы дыни выросли ароматными и сладкими, им нужен калий. Одним из лучших вариантов для подкормки будет древесный пепел. Для приготовления настоя надо стакан пепла развести в 10 литрах теплой воды и дать настояться в течение суток. Перед применением настой нужно процедить. Поливать грядку лучше по увлажненной почве раз в 7–10 дней. Такая подкормка сделает дыни сладкими и ароматными.
Настой перегноя для большого размера и сочности. Чтобы дыни были большими и мясистыми, им нужен фосфор и азот. Для приготовления удобрения необходимо одну часть перегноя залить пятью частями воды и настоять 3 дня. Перед внесением концентрат надо разбавить водой в пропорции 1:3 и полить дыни под корень. Такая подкормка будет стимулировать рост плодов.
Когда и как правильно поливать дыни
Поливать лучше утром и вечером, необходимо избегать жары, чтобы не пожечь листья.
После полива обязательно разрыхлите почву, чтобы избежать застаивания воды.
В период наливания плодов культуру нужно обильно поливать раз в 6 дней.
В середине июля полив следует ограничить, тогда дыни будут слаще.
Дыни не любят холодную воду, лучше использовать нагретую на солнце.
Избегайте застоя влаги под корнями, это может вызвать их загнивание.