Как заставить фиалку зацвести / © pixabay.com

Фиалки — очень капризные комнатные цветы, которые часто отказываются цвести без правильного ухода и качественной подкормки. Многие флористы пользуются простыми натуральными стимуляторами, обеспечивающими растениям силу, яркий цвет и продолжительное цветение. Одно из самых эффективных средств — это настой из обычных овощных или фруктовых шкурок, который легко приготовить дома и не тратить лишние средства на удобрения.

Как заставить фиалку зацвести: натуральный настой из кожуры

Специалисты советуют использовать подкормку на основе банановых шкурок — это безопасный, экологичный и очень результативный способ обеспечить фиалкам необходимые микроэлементы. Банановая кожура содержит калий, магний и небольшое количество фосфора, именно эти вещества отвечают за образование бутонов и яркий цвет цветов.

Как приготовить настой из шкурок банана.

Возьмите 1-2 свежих банановых шкурок. Чем они свежее, тем больше полезных веществ перейдет в воду.

Нарежьте их мелкими кусочками. Это ускорит процесс настаивания.

Залейте литр теплой воды. Не используйте кипяток — высокая температура уничтожает часть микроэлементов.

Настаивайте 24 часа в темном месте. В это время вода насыщается калием, органическими кислотами и природными стимуляторами.

Процедите настой. Кусочки лучше не использовать, чтобы не образовывалась плесень в почве.

Разбавьте водой в соотношении 1:3. Концентрированный настой может быть слишком сильным для корней.

Как правильно поливать фиалки настоем из банановых шкурок

Поливайте фиалки под корень раз в 10-14 дней.

Не используйте настой на пересушенный грунт, предварительно произведите легкий полив чистой водой.

Подкормка особенно эффективна в период формирования бутонов и после пересадки.

Банановые шкурки — природный источник калия, который:

усиливает цветение;

помогает растению наращивать крепкие цветоносы;

улучшает стойкость к заболеваниям;

обеспечивает насыщенный цвет лепестков;

увеличивает общий тонус растения.

Такой настой действует мягко, не обжигает корни и подходит для регулярного использования, в отличие от минеральных удобрений.