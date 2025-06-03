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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
116
Время на прочтение
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Полейте клубнику этим раствором — соберете по три ведра сладких ягод с одной грядки: три ингредиента, а сколько пользы

Об этом редком удобрении для клубники знают только опытные огородники. Используют его во время цветения, чтобы растение имело все необходимое для формирования урожая.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Лучшее удобрение для клубники

Лучшее удобрение для клубники / © Pixabay

Клубника берет питательные вещества из почвы, которых весной и в начале лета мало, чтобы растение смогло сформировать большое количество ягод. Дефицит минералов может отрицательно сказаться и на вкусовых качествах урожая. Основные вещества, которые клубника должна получить во время цветения, это магний, калий, бор и кальций.

Чтобы дать клубнике все, что она нуждается, попробуйте такое жидкое удобрение. В 10 л воды разведите 1 ст. ложку сульфата калия и 4 ст. ложки предварительно просеянной древесной золы. Также отдельно в стакане (в горячей воде) разведите 1 час. ложку борной кислоты и добавьте к другим ингредиентам. Все тщательно перемешайте и поливайте сразу грядки.

Под каждый кустик нужно налить не менее 1 л такого раствора. Поливать специалисты советуют исключительно под корень, чтобы не сжечь листву. Повторите подкормку через 2 недели при необходимости. Вы заметите, что растения стали значительно крепче, листья зеленее, они формируют больше завязей, а потому урожайность возрастет.

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Дата публикации
Количество просмотров
116
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