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Полейте клубнику этим раствором — соберете по три ведра сладких ягод с одной грядки: три ингредиента, а сколько пользы
Об этом редком удобрении для клубники знают только опытные огородники. Используют его во время цветения, чтобы растение имело все необходимое для формирования урожая.
Клубника берет питательные вещества из почвы, которых весной и в начале лета мало, чтобы растение смогло сформировать большое количество ягод. Дефицит минералов может отрицательно сказаться и на вкусовых качествах урожая. Основные вещества, которые клубника должна получить во время цветения, это магний, калий, бор и кальций.
Чтобы дать клубнике все, что она нуждается, попробуйте такое жидкое удобрение. В 10 л воды разведите 1 ст. ложку сульфата калия и 4 ст. ложки предварительно просеянной древесной золы. Также отдельно в стакане (в горячей воде) разведите 1 час. ложку борной кислоты и добавьте к другим ингредиентам. Все тщательно перемешайте и поливайте сразу грядки.
Под каждый кустик нужно налить не менее 1 л такого раствора. Поливать специалисты советуют исключительно под корень, чтобы не сжечь листву. Повторите подкормку через 2 недели при необходимости. Вы заметите, что растения стали значительно крепче, листья зеленее, они формируют больше завязей, а потому урожайность возрастет.