Полейте огород осенью дармовым домашним средством из простых продуктов: избавитесь от болезней и вредителей

У опытных огородников есть секреты успешного урожая. Один из них — полив осенью грядок настоем из лавровых листьев. Зачем это нужно? Лавровый лист является отличным природным антисептиком, который предотвращает появление на растениях грибков и различных заболеваний.

Для того чтобы приготовить настойку для поливки огорода осенью, измельчите 2 лавровых листа, добавьте 1 ст. ложку пищевой соды и разведите в стакане теплой воды. Поместите смесь в блендер и перемешайте, чтобы раствор стал однородным. Затем вылейте полученную смесь в 10-литровое ведро с водой. Для большей эффективности можно добавить еще 1 ст. ложку любого фунгицида.

Этим раствором следует полить почву так, чтобы она увлажнилась на глубину не менее 2 см. Проводят эту процедуру обычно осенью, но ее также можно повторить весной перед высадкой первых культур.

Еще один простой метод борьбы с сорняками и заболеваниями заключается в закапывании лавровых листьев на грядках (глубина не менее 5 см). на 1 кв. метр грунта требуется 4 листа. После того, как закопаете их, грядки нужно обязательно полить.

Лавровый лист в огороде является эффективным и натуральным способом борьбы с вредителями и болезнями. Например, он помогает прогнать из грядок тлю. Природными врагами тли являются божьи коровки. Их вы можете заманить на свой участок, приготовив простую смесь. Прокипятите в 1 л воды 3 зубчика чеснока, 3 лавровых листа и 3 ст. ложки сушеного укропа. Затем разведите в 10 литрах воды и обрабатывайте весь участок утром и вечером из пульверизатора.

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