Как вырастить большой и мясистый перец / © pixabay.com

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Рассказываем, чем удобрить болгарский перец в начале лета, чтобы укрепить его корни, стимулировать нарастание зеленой массы и повысить урожайность в несколько раз.

Чем полить перец до 15 июня, чтобы вырастить гигантские плоды

Именно в этот период — до середины июня, закладывается основа будущего урожая, поэтому правильный полив и внесение удобрений имеют решающее значение. Вовремя подкормленая рассада не только лучше приживается, но и начинает формировать крупные и сочные плоды. Многие огородники выбирают минеральные удобрения, однако не следует игнорировать природные средства. Органические варианты не менее эффективны, к тому же, безопасны для окружающей среды и здоровья. Об этом пишет ресурс VSN.

Древесный пепел. Одним из лучших природных удобрений для перца считается именно пепел. Ведь он содержит мощную долю калия, кальция, фосфора и микроэлементов, способствующих укреплению иммунитета растения и развитию его корневой системы. Лучше всего использовать пепел в виде раствора. Возьмите стакан пепла, добавьте в 10 л воды, размешайте и оставьте на день, чтоб раствор настоялся. Подкормку нужно процедить, а затем полить перец под корень. Этот настой будет не только питать растения, но и защищать почву от кислотности, что также важно для активного роста культуры.

Крапивный настой. Еще один эффективный органический вариант. Он богат азотом, который стимулирует рост зеленой массы — листьев и стеблей, что очень важно именно до 15 июня. Залейте измельченную свежую крапиву водой в пропорции 1:2. Оставьте смесь бродить на 3–5 дней. Разбавьте одну литру настоя в 10 литрах воды и полейте перец. Такое удобрение не только будет питать культуру, но и повысит ее иммунитет к болезням.

Чем еще можно полить перец, чтобы увеличить урожайность

Дрожжевой раствор. Дрожжи активизируют развитие корневой системы и микрофлоры почвы. Чтобы приготовить раствор, разведите 10 г сухих дрожжей в литре теплой воды, добавьте столовую ложку сахара, дайте раствору настояться 4-5 часов. Затем разбавьте настой в 10 литрах воды и полейте кусты перца.

Сыворотка с йодом. Это средство будет не только питать, но и защищать перец от грибковых инфекций. В ведро воды добавьте литр молочной сыворотки и 10 капель йода. Обрабатывать перец можно как под корень, так и по листьям. Особенно эффективно чередовать эту подкормку с другими вариантами.