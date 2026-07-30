Полейте помидоры этим продуктом из холодильника: урожай может приятно удивить

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Натуральный йогурт может стать необычным, но полезным дополнением к уходу за томатами. По словам экспертов, он способствует развитию полезных микроорганизмов в почве, помогает растениям лучше усваивать питательные вещества и снизить риск некоторых заболеваний.

Об этом пишет «Martha Stewart».

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Основатель компании Rocky Mountain BioAg Брэндон Т. Кайл объясняет, что йогурт не удобрение в привычном понимании.

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«Если подумать, почва и кишечник очень похожи. Разница лишь в том, что наш кишечник использует микроорганизмы для пищеварения, а почву для кругооборота питательных веществ, необходимых растениям», — пояснил эксперт.

По его словам, натуральный йогурт работает как своеобразный пробиотик для почвы. Специалист отмечает, что молочнокислые бактерии помогают разлагать органические вещества, делают фосфор более доступным для корневой системы и поддерживают развитие полезной микрофлоры.

Кроме того, продукт содержит кальций, который способствует укреплению клеточных стенок растения и помогает предотвратить вершинную гниль плодов.

Какой йогурт можно использовать

Эксперты отмечают: подходит далеко не каждый йогурт. Нужно использовать только натуральный несладкий йогурт без ароматизаторов и фруктовых добавок, содержащий живые культуры бактерий.

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«Избегайте йогуртов с сахаром, фруктами или искусственными добавками. Сахар может привлекать вредителей, способствовать развитию грибков и нарушить естественный баланс почвы», — предупреждает Кайл.

Фермер Эрик Ниусма советует перед любыми экспериментами проверить состав почвы. По его словам, избыток кальция или других веществ может негативно повлиять на развитие растений.

Кайл также рекомендует никогда не изливать густой йогурт непосредственно под растение. Оптимальный вариант — размешать 1–2 столовых ложки натурального йогурта примерно в 3,8 литра воды и поливать землю вокруг куста.

Лучше всего делать это рано утром или вечером, когда солнечное излучение не уничтожает полезные бактерии.

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После полива почву желательно замульчировать, чтобы дольше сохранить влагу.

Какие ошибки допускают огородники

Эксперты предостерегают от чрезмерного использования такой смеси. Если поливать томаты слишком часто, почва может стать слишком кислой, что ухудшит доступ кислорода к корням. Также не стоит готовить раствор впрок.

Специалисты рекомендуют использовать его в течение 24–48 часов, в противном случае полезные свойства значительно уменьшатся. Они отмечают, что йогурт не может полностью заменить комплексную подкормку томатов.

Его следует рассматривать в качестве вспомогательного средства для поддержания здоровой микрофлоры почвы и улучшения усвоения питательных веществ, а не как универсальное удобрение.

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