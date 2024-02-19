Полезная хитрость во время приготовления: зачем сливочное масло накрывают стаканом на 5 минут

Сливочное масло добавляют к большому количеству разных блюд, в том числе и выпечки. Однако часто мы забываем заранее вытащить продукт из холодильника.

Твердые и холодные бруски делают процесс приготовления пищи более сложным и длинным. К счастью, справиться с этой проблемой очень просто. И вам не придется откладывать приготовление любимой выпечки.

Вам нужно запомнить всего лишь один очень простой трюк, о котором мало кто догадывается. Метод со стаканом займет у вас всего 5 минут, а результат вас приятно удивит. Вот пошаговая инструкция, что нужно сделать:

Возьмите тарелку, выложите на нее сливочное масло. В стакан налейте горячую воду и оставьте так на 30 секунд. Затем воду вылейте, а стаканом накройте сверху масло. Оставьте на 5 минут, снимите и можете наслаждаться размягченным сливочным маслом с кремовой текстурой.

Таким образом вам не придется тратить ни копейки, а результат вы получите за считанные минуты и полностью такой, на который рассчитываете.

Есть еще несколько простых способов, как быстро размягчить сливочное масло до комнатной температуры. Вы можете использовать один из них. К примеру, можно использовать терку и просто натереть застывшее сливочное масло. Маленькие кусочки гораздо быстрее размягчаются при комнатной температуре.

Некоторые специалисты советуют раскатывать сливочное масло между двумя кусками бумаги для выпечки. Тогда оно тоже быстрее размягчится. Можете использовать и микроволновку, если она у вас есть. Но в этом случае есть большой шанс, что масло не размягчится, а растает.

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