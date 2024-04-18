Полезная и сочная шаурма: как приготовить вкусный перекус дома

Вкусная еда может быть полезной и питательной.
Обожаете фастфуд, но не можете позволить себе из-за диеты? Не беда! Есть прекрасные рецепты вкусной полезной шаурмы, которые точно покорят не только желудок, но и сердце.
Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогерша Anny Cooking.
Рецепт полезной шаурмы с курицей
- Время: 10 минут
- Порции: 2
Ингредиенты:
– 2 листа лаваша
– 1 вареное куриное филе
– 1/2 среднего томата
– 1/8 свежей капусты, или любой другой салат
– немного корейской моркови
– 4 пластинки сыра
Для соуса:
– 2,5 столовые ложки жирной сметаны,
– 0,5 чайной ложки паприки,
– 1 чайная ложка нарезанного укропа,
– 1 зубчик чеснока,
– щепотка соли.
Приготовление:
- Чтобы лаваш не трескался, выбирайте только свежее изделие. Также предварительно отварите курочку, или используйте оставшуюся с обеда или ужина.
- Для приготовления соуса смешайте сметану, паприку, нарезанный укроп. Сдобрите солью и выжмите чеснок. Тщательно перемешайте и смажьте лаваш.
- Тоненько нарежьте капусту и томат. Выложите на лаваш творог, нарезанные кусочки курицы, томата, капусты и положите корейскую морковь. Сверху добавьте немного соуса и осторожно заверните лаваш.
- Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте на ней лаваш с обеих сторон.
Приятного аппетита!
Советуем немного поэкспериментировать и добавить огурец или авокадо, а сыр можно заменить моцареллой.
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