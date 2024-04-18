Полезная и сочная шаурма: как приготовить вкусный перекус дома

Вкусная еда может быть полезной и питательной.

Обожаете фастфуд, но не можете позволить себе из-за диеты? Не беда! Есть прекрасные рецепты вкусной полезной шаурмы, которые точно покорят не только желудок, но и сердце.

Рецептом домашней шаурмы с курицей поделилась фуд-блогерша Anny Cooking.

Рецепт полезной шаурмы с курицей

Время: 10 минут

Порции: 2

Скриншот с видео/Instagram @anny.cooking

Ингредиенты:

– 2 листа лаваша

– 1 вареное куриное филе

– 1/2 среднего томата

– 1/8 свежей капусты, или любой другой салат

– немного корейской моркови

– 4 пластинки сыра

Для соуса:

– 2,5 столовые ложки жирной сметаны,

– 0,5 чайной ложки паприки,

– 1 чайная ложка нарезанного укропа,

– 1 зубчик чеснока,

– щепотка соли.

Приготовление:

Чтобы лаваш не трескался, выбирайте только свежее изделие. Также предварительно отварите курочку, или используйте оставшуюся с обеда или ужина.

Для приготовления соуса смешайте сметану, паприку, нарезанный укроп. Сдобрите солью и выжмите чеснок. Тщательно перемешайте и смажьте лаваш.

Тоненько нарежьте капусту и томат. Выложите на лаваш творог, нарезанные кусочки курицы, томата, капусты и положите корейскую морковь. Сверху добавьте немного соуса и осторожно заверните лаваш.

Разогрейте сковороду-гриль и обжарьте на ней лаваш с обеих сторон.

Приятного аппетита!

Советуем немного поэкспериментировать и добавить огурец или авокадо, а сыр можно заменить моцареллой.

Ранее мы писали о новом способе приготовления куриных наггетсов, который поразит ваши вкусовые рецепторы.

Читайте также: