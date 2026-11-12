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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
2 мин

Полезный и вкусный суп на зиму, который готовили еще наши бабушки: его надо есть и взрослым, и детям

Это блюдо может стать частью сбалансированного меню для всей семьи: как приготовить суп.

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Фото автора: Виктория Басанец Виктория Басанец
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Рецепт куриного супа с лапшой

Рецепт куриного супа с лапшой / © Фото из открытых источников

Есть блюда, не теряющие популярности десятилетиями. Одно из них — домашний куриный суп с лапшой, морковью и зеленью. Именно его часто готовили наши бабушки, когда хотели накормить семью чем-то сытным, теплым и питательным в холодное время года. Сегодня это простое блюдо имеет преимущества с точки зрения питания: оно обеспечивает организм жидкостью, белком и овощами. Такой суп может быть уместен в рационе во время недомогания: он помогает поддерживать водный баланс, а курятина и овощи снабжают организм питательными веществами.

Раньше мы писали, как измельчить картофель на деруны, чтобы не тереть.

Чем полезен домашний куриный суп

Преимущество этого блюда — в сочетании простых доступных продуктов. Куриное мясо содержит полноценный белок, необходимый для роста, восстановления тканей и нормальной работы организма. Морковь является источником бета-каротина, из которого организм образует витамин А, а лук и зелень придают блюду вкус и различные растительные соединения.

Домашний бульон помогает пополнять запасы жидкости, а теплое блюдо особенно приятно в холодное время года. Лапша обеспечивает углеводы, являющиеся источником энергии. Если добавить немного картофеля, сельдерея или корня петрушки, суп станет еще более насыщенным.

Для детей и взрослых важно готовить его с умеренным количеством соли, не использовать готовые бульонные кубики и не делать бульон слишком жирным.

Как приготовить суп, который будет смаковать всей семье

Для классического домашнего рецепта понадобятся:

  • 400–500 г курятины;

  • 2 л воды;

  • 2 картофелины;

  • 1 морковь;

  • 1 небольшая луковица;

  • 70–100 г домашней лапши;

  • небольшой кусочек корня петрушки по желанию;

  • укроп, соль и лавровый лист по вкусу.

Курицу залейте холодной водой, доведите до кипения и снимите пену. Варите на маленьком огне до готовности мяса. Затем добавьте нарезанный картофель, морковь, лук и корень петрушки.

Когда овощи станут почти мягкими, всыпьте лапшу и варите в соответствии со временем, указанным для ее приготовления. В конце добавьте соль, немного укропа и лавровый лист. Готовому супу дайте постоять под крышкой 5-10 минут.

Для детей мясо лучше отделить от костей и порезать небольшими кусочками, а овощи сделать мягкими. Малышам блюдо предлагают с учетом возраста, навыков жевания и индивидуальных потребностей.

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