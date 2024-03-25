Полезный продукт, который есть на каждой кухне: что будет, если насыпать в раковину полстакана соли

Как прочистить трубы солью

Если высыпать небольшое количество соли в раковину, затем оставить ее сверху водой, она поможет очистить трубы и провести их дезинфекцию. Особенно полезно это, когда в раковине остался жир или другие загрязнения после приготовления пищи, мытья посуды и т.д.

Соль и борьба с неприятным запахом

Также этот продукт поможет в борьбе с неприятными запахами, иногда появляющимися в раковине. Дело в том, что соль отличается абсорбирующим эффектом, а потому отлично поглощает запахи. Ваша раковина снова станет "свежей" уже через несколько минут после использования соли.

Уборка засора труб

Конечно, с серьезным засорением соль не справится. Но, если в трубах образовалась небольшая пробка из остатков пищи и другой грязи, она может помочь. Все, что вам нужно сделать, это высыпать небольшое количество соли в канализационную трубу, а затем залить ее кипятком.

Соль как защита от коррозии

Благодаря добавлению в раковину соли можно также предотвратить коррозию труб и других металлических частей сливной системы. Особенно важно это в тех регионах, где очень жесткая вода. Однако следует помнить и то, что при чрезмерном использовании соль сама может стать причиной возникновения коррозии. Потому обязательно смойте ее после применения.

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