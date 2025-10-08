Полив, который губит спатифиллум: главная ошибка, из-за которой растение болеет и увядает

Спатифиллум. / © Unsplash

Спатифиллумы известны своими блестящими зелеными листьями и прямыми цветами. Это растение родом из тропических регионов: процветает в теплых, влажных условиях и предпочитает яркий свет и влажную почву. Хотя эти растения известны своей стойкостью, но они очень требовательны к воде.

Как поддерживать спатифиллум идеально увлажненным, как часто его следует поливать и как это делать правильно, рассказали эксперты ресурса Martha Stewart.

Как часто поливать спатифиллум

Лучший способ узнать, нужно ли поливать растение – это пощупать почву. Полить нужно, когда верхние 2,5-5 см слоя ощущаются сухими.

Обычно спатифиллум нужно поливать каждые семь-десять дней, в зависимости от условий окружающей среды.

Важные факторы

Солнечный свет, температура, почва, размер горшка и другие факторы будут определять, чаще или реже растению нужна вода.

Спатифиллум требует от шести до восьми часов яркого, косвенного света для процветания. Однако чем больше света он получает, тем быстрее высыхает почва. В местах с низким уровнем освещения почва дольше будет оставаться влажной, что приведет к более жидкому поливу.

Тип почвы, которую вы используете для горшка, также будет играть определенную роль. Легкие воздушные смеси (торф и перлит) будут высыхать быстрее, чем плотные (глинистые) почвы. Кроме того, добавление мульчи поверх почвы поможет ему удерживать больше влаги.

Спатифиллум предпочитает температуры - от 18 до 29 градусов Цельсия. Если в вашем доме теплее, то растению понадобится больше воды. Низкая влажность также приведет к более быстрому высыханию почвы. Это означает, что потребуется больше дополнительной воды.

Признаки чрезмерного полива:

желтые листья, особенно в нижней части растения;

увядание, даже если почва влажная;

неприятный запах, исходящий из почвы, свидетельствует о гниении корней;

мягкие стебли у основания.

Признаки недостаточного полива:

поникшие или увядающие листья, которые быстро восстанавливаются после полива;

коричневые, хрустящие края или кончики листьев.

сухая почва, отслаивающаяся от стенок горшка

замедленный рост или скручивание листьев.

Как поливать лилию мира

Цветоводы советуют осуществлять полив утром, чтобы дать время впитать влагу до наступления тепла, а также предотвратить грибковые проблемы, возникающие из-за полива вечером. Тщательно поливайте лилию, пока лишняя вода не стечет ко дну горшка.

Чтобы создать ощущение, подобно спа-процедурам, следует поместить горшок в неглубокий поддон с водой на 15-20 минут, чтобы влага равномерно впитывалась.