Полив может навредить: садоводы объяснили, когда растения лучше не трогать

Полив в неудачное время может нанести вред как комнатным, так и уличным растениям. Специалисты по садоводству предупреждают: ошибки снижают эффективность увлажнения и повышает риск поражения корней. Эксперты поделились, когда растения лучше оставить без воды.

Об этом сообщило издание martha stewart.

По словам Эндрю Порвола, основателя садового центра Sapcote, худшим временем для полива уличных растений является жаркая середина дня. В этот период солнце ускоряет испарение, а капли на листьях могут действовать как линзы и вызывать ожоги. Зимой риски еще больше: во время морозов вода способна замерзать вокруг корневой системы и повреждать ее, тогда как большинство растений в этот период находятся в состоянии покоя и требуют минимум влаги.

С комнатными растениями ситуация другая: сутки и сезон имеют меньшее значение, однако вечерний полив лучше отложить. Ариэль Васкес из TeachMe.To объясняет, что зимой из-за меньшего количества света и прохладного воздуха растения замедляют рост, поэтому избыток воды может легко вызвать гниль или грибковые поражения.

Специалисты отмечают: основное правило — поливать растения утром. Это позволяет корням впитать воду до начала жары. Порвол советует делать это обильно, но нечасто — так корневая система укрепляется и лучше переносит засуху. Перед увлажнением стоит проверять состояние почвы. Николь Джонси Берк из Gardenary Inc. советует погрузить палец в землю: если она сухая до второго сустава, пора поливать.

Для комнатных растений важно давать воде стечь и не оставлять ее в поддоне. В то же время садоводы также рекомендуют использовать мягкие насадки на шлангах или обычные лейки, чтобы подавать воду ближе к почве, не заливая листья.

Эксперты напоминают: растения лучше всего поглощают влагу утром, а полив в полдень — неэффективен и может стать стрессом из-за резкого перепада температур. Оптимальной водой считается дождевая или фильтрованная — без хлора и других примесей.

Признаками перелива могут быть пожелтение и гниение листьев, появление плесени или насекомых в почве. Если же растение недополучает воду, листья вянут, высыхают по краям, а земля становится твердой и растрескавшейся.

