Полив может убить ваши растения: 6 ошибок, которые допускают почти все
Даже самые выносливые комнатные растения могут погибнуть из-за неправильного полива. Эксперты назвали шесть распространенных ошибок, которые постепенно уничтожают корневую систему и листья.
Комнатные растения часто погибают не из-за вредителей или болезней, а из-за ошибок в уходе. Самая распространенная из них — неправильный полив, который постепенно разрушает корневую систему и лишает растение шансов на восстановление.
Об этом сообщило издание marthastewart.
Специалист по растениеводству дендрария Мортона Шэрон Есла и эксперт по комнатным растениям Джинна Лю объяснили, каких типичных ошибок следует избегать, чтобы домашние зеленые уголки оставались здоровыми.
Самая распространенная проблема - чрезмерный полив. По словам Еслы, многие люди добавляют воду, не выяснив, действительно ли почва высохла. Чрезмерно влажная земля быстро провоцирует гниение корней, что впоследствии убивает растение.
Другая ошибка — поверхностный полив. Когда вода не проходит вглубь, корневая система развивается только в верхнем слое, из-за чего растение остается слабым. Специалист советует увлажнять землю так, чтобы вода проходила до дренажного слоя, а лишнее — сливать из поддона.
Опасно также поливать растения кубиками льда. Лю отмечает: тропическим и субтропическим видам холод вредит, а популярный совет давать орхидеям лед — миф. Льда мало для полноценного увлажнения, а резкий перепад температуры травмирует корни.
Еще один фактор — тип почвы. Одни субстраты пропускают воду очень быстро, другие долго сохраняют влагу. Лю объясняет: одинаковый режим полива для всех растений в разных смесях легко приводит к пересыханию или, наоборот, переувлажнению.
Не менее критично — отсутствие дренажных отверстий. В декоративных горшках без дренажа вода скапливается на дне, из-за чего корни долго остаются во влажной среде и загнивают. Эксперт советует или пересадить растение, или просверлить отверстия.
Последняя распространенная ошибка — «компенсационный» полив после долгого перерыва. Если растение стояло сухим неделями, резкий большой объем воды может окончательно его уничтожить. Лю советует восстанавливать режим увлажнения постепенно — несколькими небольшими поливами в течение нескольких дней.
