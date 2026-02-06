Полив может убить ваши растения: 6 ошибок, которые допускают почти все

Полив вазонов / © Credits

Реклама

Комнатные растения часто погибают не из-за вредителей или болезней, а из-за ошибок в уходе. Самая распространенная из них — неправильный полив, который постепенно разрушает корневую систему и лишает растение шансов на восстановление.

Об этом сообщило издание marthastewart.

Специалист по растениеводству дендрария Мортона Шэрон Есла и эксперт по комнатным растениям Джинна Лю объяснили, каких типичных ошибок следует избегать, чтобы домашние зеленые уголки оставались здоровыми.

Реклама

Самая распространенная проблема - чрезмерный полив. По словам Еслы, многие люди добавляют воду, не выяснив, действительно ли почва высохла. Чрезмерно влажная земля быстро провоцирует гниение корней, что впоследствии убивает растение.

Другая ошибка — поверхностный полив. Когда вода не проходит вглубь, корневая система развивается только в верхнем слое, из-за чего растение остается слабым. Специалист советует увлажнять землю так, чтобы вода проходила до дренажного слоя, а лишнее — сливать из поддона.

Опасно также поливать растения кубиками льда. Лю отмечает: тропическим и субтропическим видам холод вредит, а популярный совет давать орхидеям лед — миф. Льда мало для полноценного увлажнения, а резкий перепад температуры травмирует корни.

Еще один фактор — тип почвы. Одни субстраты пропускают воду очень быстро, другие долго сохраняют влагу. Лю объясняет: одинаковый режим полива для всех растений в разных смесях легко приводит к пересыханию или, наоборот, переувлажнению.

Реклама

Не менее критично — отсутствие дренажных отверстий. В декоративных горшках без дренажа вода скапливается на дне, из-за чего корни долго остаются во влажной среде и загнивают. Эксперт советует или пересадить растение, или просверлить отверстия.

Последняя распространенная ошибка — «компенсационный» полив после долгого перерыва. Если растение стояло сухим неделями, резкий большой объем воды может окончательно его уничтожить. Лю советует восстанавливать режим увлажнения постепенно — несколькими небольшими поливами в течение нескольких дней.

Напомним, несмотря на зимнюю паузу на огородах, часть овощных культур можно высаживать уже в конце зимы. Специалисты отмечают, что февральские посадки позволяют растениям использовать естественную влагу почвы после зимы, лучше укорениться и обеспечить более ранний и стабильный урожай в сезон.