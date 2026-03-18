Поливаный понедельник в 2026 году: дата и интересные факты о празднике, которые поразят даже украинцев

Поливаемый понедельник 2026 года

В 2026 году украинцы празднуют Пасху 12 апреля, так что Поливаный понедельник приходится на 13 апреля.

С давних времен люди верили, что вода в этот день обладает магической силой: она лечит, приносит счастье и очищает тело и душу. Так что обливание водой было не просто развлечением, а своеобразным ритуалом избавления от всего плохого. Интересно, что подобные традиции существуют не только в Украине — в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии тоже отмечают водяные игры после Пасхи.

В славянские времена каждый день после Пасхи имел свое название и особое содержание: были и Поливаный понедельник, и Купалища, и Хороводница. Каждый день дарил настроение и символику. История Поливаного понедельника уходит еще во времена Киевской Руси, тогда празднование длилось три дня, а обливали не только людей, но и вещи — для «святого» эффекта. С приходом христианства традиции несколько изменились, но основной ритуал остался: обливание водой часто намекало на симпатию, особенно когда парень обливал девушку.

О праздновании писал даже француз Гийом Левассер де Боплан: в Киевской области в пасхальный понедельник мужчины обливали женщин, а во вторник происходило наоборот. Раньше ребята с ведрами рано утром наведывались в дома девушек, а те в ответ дарили писанки — знак благодарности и, возможно, первый намек на будущую любовь. В Сколевском районе девушки могли «откупиться» писанкой во избежание обливания, а на Гуцульщине ребята искали спрятанные яйца — кто найдет, того обливали водой.

Еще одна давняя традиция — ходить в гости: к родственникам, кумовьям, друзьям, угощать куличами и пасхальными яйцами. Дети всегда были особенно активными гостями с подарками. Весеннее обливание с языческих времен имело глубокое религиозное содержание: оно символизировало очищение, способствовало хорошему урожаю, вызывало дождь, а иногда даже лечило болезни.

Обливали не только людей — воду использовали для скота, птиц, лошадей и ульев, чтобы год был удачным. Больных обливали особой водой, а тех, на кого, по мнению людей, привели уроки, тоже обливали «для перестраха». Считали, что даже облитые могилы самоубийц могут «призвать» дождь.

Правила празднования просты: не унывать, не ссориться, не сидеть дома, а праздновать вместе. Не оставайтесь сухими — иначе день считается бесполезным. Домашние дела лучше отложить, алкоголь под запретом, хотя иногда этот пункт обходят.

В разных регионах празднование имеет свои особенности. Во Львове, например, в Шевченковской роще устраивают настоящий праздник с гаивками, веснушками и танцами. В Ужгороде обливание длится несколько дней: сначала ребята обливают девушек, потом наоборот, а потом как пойдет. На Полесье крестные посещают крестников с гостинцами, а в других регионах дети несут пасхи к крещенным.

Поливаный понедельник — это не просто традиция, это день радости, веселья и ощущения общности, объединяющей поколение украинцев уже столетиями.