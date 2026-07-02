Поливайте этим огурцы в жару и будете удивлены урожаем

Подкормка огурцов в жару

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В период высоких температур огородники часто сталкиваются с увяданием гудины огурцов, появлением пятен и пожелтением листьев. Такие изменения, вызванные жаркой погодой или развитием болезней, приводят к значительному понижению урожайности. Для спасения растений и стимуляции активного плодоношения существует простое домашнее средство на основе трех доступных компонентов.

Для приготовления раствора необходимо взять 5 литров воды, добавить туда пол-литра молока, 15 капель йода и 1 столовую ложку жидкого мыла. Полученной смесью тщательно опрыскивают огуречные кусты, обрабатывая листовые пластины с обеих сторон — как сверху, так и снизу.

Как применять раствор для подкормки огурцов

Регулярность обработки — процедуру проводят строго один раз в 7 дней.

Норма расхода смеси — на каждый 1 квадратный метр насаждений используют 1 литр готового раствора.

Способ внесения — средство подходит как для опрыскивания по листу, так и для полноценной подкормки растений.

Чем полезна такая подкормка

Сочетание молока и йода надежно защищает огурцы от опасных заболеваний, обеспечивает здоровый вид листьев и препятствует его преждевременному опадению.

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Молочный жир и лактоза создают на поверхности вегетативной массы тонкую защитную пленку, которая блокирует проникновение спороносных грибков, в частности, возбудителей мучнистой росы и пероноспороза, а также сдерживает распространение тли и паутинного клеща.

Йод, в свою очередь, выступает мощным природным антисептиком, который дезинфицирует микротрещины на стеблях и листьях, предотвращая развитие прикорневых гнили и бактериоза.

Кроме защитного эффекта, смесь активно насыщает растения полезными микроэлементами — калием, фосфором, кальцием и азотом, которые содержатся в молочной сыворотке или цельном молоке.

Такая питательная поддержка активизирует обмен веществ, стимулирует образование новых завязей, полностью убирает горечь из плодов и повышает урожайность огурцов, благодаря чему собирать хрустящие зеленцы придется ведрами до самой осени.

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