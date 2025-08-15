Как ухаживать за петуниями, чтобы долго цвели / © Associated Press

Реклама

Как правильно ухаживать за петуниями, чтобы они цвели до глубокой осени

Своевременное удаление увядших цветов. После отцветания образуются семенные коробочки, забирающие у растения все силы. Регулярное удаление старых бутонов будет стимулировать появление новых цветков. Обрезка побегов. Если петуния начала вытягиваться, обрежьте верхушки побегов на 1/3 длины. Это спровоцирует формирование кустов и появление боковых веточек с бутонами. Регулярный полив. Петунии любят влажную почву, но без застоя воды. В жару лучше поливать цветы утром и вечером, в прохладные дни — раз в 2 дня. Комплексная подкормка. Кроме монофосфата калия, раз в 2-3 недели можно чередовать подкормку с кальциевой селитрой или специальными удобрениями для цветов. Защита от ветра и дождей. Если осенью дождливая погода, петунии лучше переместить под покрытие или на балкон, чтобы цветы не загнили. Осеннее омоложение. В сентябре можно немного обрезать кустики и подкормить их калийно-фосфорными удобрениями, чтобы они цвели даже когда холодно.

Чем подкормить петунии в августе, чтобы долго цвели

Украинский цветовод из Instagram-блога rumyata_ поделилась проверенным рецептом, который поможет продлить период цветения петуний. Об этом пишет ресурс gordonua.com.

Чтобы стимулировать образование новых бутонов, цветам нужен калий. Для этого отлично подходит монофосфат калия — удобрение, которое можно использовать как для полива под корень, так и для опрыскивания листьев.

Рецепт раствора для внесения под корень:

Реклама

15 г монофосфата калия, это примерно 3 чайные ложки с горкой;

10 литров воды;

хорошо размешайте до полного растворения.

Надо поливать под корень, чтобы раствор не попадал на цветы. Частота подкормки — раз в 10 дней.