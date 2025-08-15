ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
328
Время на прочтение
2 мин

Поливайте петунии в августе этой подкормкой — и они будут обильно цвести до глубокой осени

Петунии — любимые цветы многих цветоводов, ведь они радуют яркими оттенками и обильными цветками до самых заморозков. Однако для продолжительного цветения им нужен правильный уход.

Автор публикации
Вера Хмельницкая
Как ухаживать за петуниями, чтобы долго цвели

Как ухаживать за петуниями, чтобы долго цвели / © Associated Press

Как правильно ухаживать за петуниями, чтобы они цвели до глубокой осени

  1. Своевременное удаление увядших цветов. После отцветания образуются семенные коробочки, забирающие у растения все силы. Регулярное удаление старых бутонов будет стимулировать появление новых цветков.

  2. Обрезка побегов. Если петуния начала вытягиваться, обрежьте верхушки побегов на 1/3 длины. Это спровоцирует формирование кустов и появление боковых веточек с бутонами.

  3. Регулярный полив. Петунии любят влажную почву, но без застоя воды. В жару лучше поливать цветы утром и вечером, в прохладные дни — раз в 2 дня.

  4. Комплексная подкормка. Кроме монофосфата калия, раз в 2-3 недели можно чередовать подкормку с кальциевой селитрой или специальными удобрениями для цветов.

  5. Защита от ветра и дождей. Если осенью дождливая погода, петунии лучше переместить под покрытие или на балкон, чтобы цветы не загнили.

  6. Осеннее омоложение. В сентябре можно немного обрезать кустики и подкормить их калийно-фосфорными удобрениями, чтобы они цвели даже когда холодно.

Чем подкормить петунии в августе, чтобы долго цвели

Украинский цветовод из Instagram-блога rumyata_ поделилась проверенным рецептом, который поможет продлить период цветения петуний. Об этом пишет ресурс gordonua.com.

Чтобы стимулировать образование новых бутонов, цветам нужен калий. Для этого отлично подходит монофосфат калия — удобрение, которое можно использовать как для полива под корень, так и для опрыскивания листьев.

Рецепт раствора для внесения под корень:

  • 15 г монофосфата калия, это примерно 3 чайные ложки с горкой;

  • 10 литров воды;

  • хорошо размешайте до полного растворения.

Надо поливать под корень, чтобы раствор не попадал на цветы. Частота подкормки — раз в 10 дней.

