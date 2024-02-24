Поливайте замиокулькас только так: листья гладкие, блестящие и сочно-зеленые в течение всего года

Замиокулькас чувствителен к влаге. Если его перелить, корни начинают загнивать, а если пересушить — листья желтеют, засыхают и увядают.

Как часто нужно поливать замиокулькас

Именно в этом чаще всего ошибаются начинающие цветоводы. Ведь здесь важную роль играют размер горшка, почва, влажность и температура воздуха в помещении, время года.

Специалисты советуют проводить очередную поливку растения только тогда, когда земля в горшке подсохла примерно на 2/3. Замиокулькас накапливает влагу в листьях, а потому лучше субстрат немного подсушить, а не перелить. Однако и полностью пересушивать нельзя.

Можно проверять влажность земли с помощью деревянной шпажки или приобрести специальный влагомер, устанавливаемый в горшок с растением.

Летом замиокулькас поливают чаще – не реже 1 раза в неделю. Осенью, пока не начался отопительный сезон, до одного раза в месяц. Зимой, если горшок стоит рядом с батареей, частоту поливки сокращать не нужно (1-1,5 раза в неделю).

Нужно обратить внимание, что растение в маленьком горшке придется поливать чаще, чем в большом, потому что почва здесь просыхает быстрее.

Как поливать замиокулькас: сверху или снизу

Как поливать замиокулькас: сверху или снизу / Фото: Unsplash

Замиокулькас лучше поливать традиционным методом – под корень. В идеале используйте отфильтрованную или отфильтрованную воду. Обязательно условие — жидкость должна быть теплой, чтобы растение не стало болеть грибком.

Каждый месяц специалисты советуют устраивать растению теплый тропический дождь под душем. Чтобы земля не слишком увлажнилась, почву можно прикрыть пищевой пленкой или просто слить лишнюю влагу после процедуры.

После каждой поливки поддон горшка также нужно проверять на воду и сливать лишнюю, чтобы растение не "тянуло" влагу оттуда.

Периодически змиокулькас можно опрыскивать или протирать листьями с помощью влажной салфетки.

Что любит замиокулькас: подкормка после поливки

С марта по октябрь с частотой раз в 2 недели нужно подкармливать растение, чтобы оно лучше росло. Процедуру обычно проводят на второй день после поливки, пока почва еще влажная. Использовать можно жидкое удобрение для кактусов, оно отлично подходит для этого растения.

Во время поливки в воду можно добавить немного янтарной кислоты для того, чтобы листья всегда оставались гладкими и зелеными.

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