Полки в магазинах могут опустеть: какие продукты рекомендуется иметь дома из-за рекордного Эль-Ниньо

Какими продуктами стоит запастись из-за Эль-Ниньо

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В связи с угрозой мощного явления Эль-Ниньо, которое может привести к экстремальным погодным условиям и перебоям с поставками продовольствия, эксперты рекомендуют заранее позаботиться о запасе продуктов длительного хранения.

Об этом сообщило издание Unilad.

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Эль-Ниньо возникает из-за значительного повышения температуры поверхностных вод в тропической части Тихого океана и способно влиять на погоду в различных регионах мира. Нынешнее явление, по прогнозам синоптиков, может оказаться одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

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Экстремальные погодные условия могут повлиять не только на отдельные регионы, но и на глобальные цепочки поставок. Профессор Ричард Уайлдинг, специализирующийся на стратегии цепочек поставок, предупредил BBC, что даже привычные и доступные товары при определенных условиях могут внезапно стать дефицитными.

На случай длительной чрезвычайной ситуации специалисты рекомендуют в первую очередь запастись продуктами, которые долго хранятся и не требуют сложного приготовления. Эксперт по питанию Сэмми Хилл советует обратить внимание на овсянку, рис, макароны, цельнозерновые хлопья, крекеры и пшеничное печенье.

Источниками белка могут служить консервированный нут, чечевица и фасоль, несоленые орехи, арахисовая паста, а также консервированная рыба — в частности, тунец, скумбрия и сардины.

Диетолог Ребекка Макманамон также советует иметь дома фрукты в консервах. Они содержат клетчатку и витамины, а жидкость из таких консервов можно использовать в качестве дополнительного источника жидкости.

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Эксперты рекомендуют включить в запасы молоко длительного хранения, маринованные овощи и яйца. В то же время они советуют с осторожностью относиться к лапше быстрого приготовления, готовым консервированным супам и обработанному мясу из-за высокого содержания соли и насыщенных жиров.

Отдельно специалисты обращают внимание на запасы питьевой воды. Согласно их рекомендациям, суточное потребление жидкости должно составлять примерно 1,5–2,5 литра, а продукты с высоким содержанием жидкости могут частично помочь поддерживать водный баланс.

Эль-Ниньо — последние новости

Напомним, ученые выяснили, что Эль-Ниньо за последние десятилетия стал значительно мощнее. Анализ кораллов показал: в течение последних 40 лет сила этого климатического явления была почти на 40% выше, чем за предыдущую тысячу лет.

Исследователи связывают такие изменения прежде всего с глобальным потеплением. По их словам, природные факторы, в частности вулканическая и солнечная активность, не могут полностью объяснить столь резкое усиление Эль-Ниньо.

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Учёные предупреждают, что более сильные циклы Эль-Ниньо могут приводить к более частым и масштабным климатическим экстремумам — засухам, наводнений, лесных пожаров, а также проблем с продовольствием в различных регионах мира.

Ранее стало известно, что глобальная температура океана достигла самого высокого среднесуточного уровня за всю историю наблюдений, что является тревожным признаком усиления «Супер-Эль-Ниньо». Ученые предупреждают, что самые тяжелые последствия для планеты еще впереди.

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