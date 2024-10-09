Полный церковный календарь на 2025 год: даты самых больших праздников, поминальных дней и постов

Новый календарь праздников на 2025 год поможет запомнить даты важнейших церковных событий, постов и поминальных дней.

В православном календаре есть 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичные. Первые прославляют Иисуса Христа, а вторые – Деву Марию. Три из них переходные — то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. После перехода на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась (празднуются на 13 дней раньше).

Церковный календарь на 2025 год: когда празднуем переходные и непереходные двенадцатые праздники

Основными переходными двенадцатыми праздниками в 2025 году будут:

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 13 апреля;

Вознесение Господне – 29 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.

В 2025 году непереходные двенадцатые праздники мы снова будем праздновать по новому лианскому календарю:

Богоявление или Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово — 25 декабря.

Новый православный календарь на 2025 год: когда празднуем большие праздники

Новый православный календарь на 2025 год / Фото: pixabay.com

Не только двенадцатые праздники считаются среди верующих важными в церковном календаре. Существуют и другие даты, особенно почитаемые церковью. Основными такими праздниками в 2025 году будут:

Обрезание Господне – 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Когда верующие будут поститься в 2025 году: дать постов

По церковной традиции существуют однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).

Так однодневные посты в 2025 году будут:

Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты в 2025 году будут приходиться на:

Великий пост – от 3 марта до 19 апреля;

Петров пост — с 16 июня по 11 июля;

Успенский пост – от 1 до 14 августа;

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:

Праздники – от 25 декабря до 4 января;

Неделя Митаря и Фарисея – от 10 до 16 февраля;

Масленица (Сырная неделя) — от 24 февраля до 2 марта;

Пасхальная (Светлая неделя) — от 20 до 26 апреля;

Троицкая неделя – от 9 до 15 июня.

Поминальные дни в 2025 году: когда идти на кладбище

Поминальные дни 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля;

Суббота второй недели Великого поста — 15 марта;

Суббота третьей недели Великого поста — 22 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста — 29 марта;

Радоница — 29 апреля;

Поминовение умерших воинов — 9 мая;

Троицкая родительская суббота — 7 июня;

Димитровская родительская суббота – 1 ноября.

Православный календарь на 2025 год: важные церковные праздники на каждый месяц

Январь

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татианы;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

2 февраля – Сретение Господне.

Март

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;

12 апреля – Лазарева суббота;

13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

17 апреля – Чистый четверг;

18 апреля – Большая (Страстная) пятница;

19 апреля – Великая суббота;

20 апреля – Пасха;

23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Май

9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

29 мая – Вознесение Господне.

Июнь

8 июня – Троица;

9 июня – День Святого Духа;

22 июня – день всех святых украинского народа;

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня – апостолов Петра и Павла;

30 июня – собор 12 апостолов.

Июль

11 июля – княгини киевской Ольги;

15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;

20 июля – пророка Илии;

25 июля – Успение святой Анны.

Август

1 августа – начало Успенского поста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

26 октября – великомученика Дмитрия.

Ноябрь

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь