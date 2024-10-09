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Полный церковный календарь на 2025 год: даты самых больших праздников, поминальных дней и постов

Полный церковный календарь на 2025 год: даты самых больших праздников, поминальных дней и постов

Полный церковный календарь на 2025 год / Фото: ТСН.ua

Новый календарь праздников на 2025 год поможет запомнить даты важнейших церковных событий, постов и поминальных дней.

В православном календаре есть 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичные. Первые прославляют Иисуса Христа, а вторые – Деву Марию. Три из них переходные — то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. После перехода на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась (празднуются на 13 дней раньше).

Церковный календарь на 2025 год: когда празднуем переходные и непереходные двенадцатые праздники

Основными переходными двенадцатыми праздниками в 2025 году будут:

  • Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 13 апреля;
  • Вознесение Господне – 29 мая;
  • День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.

В 2025 году непереходные двенадцатые праздники мы снова будем праздновать по новому лианскому календарю:

  • Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
  • Сретение Господне – 2 февраля;
  • Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
  • Преображение Господне – 6 августа;
  • Успение Богородицы – 15 августа;
  • Рождество Богородицы – 8 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
  • Рождество Христово — 25 декабря.

Новый православный календарь на 2025 год: когда празднуем большие праздники

Новый православный календарь на 2025 год / © pixabay.com
Новый православный календарь на 2025 год / Фото: pixabay.com

Не только двенадцатые праздники считаются среди верующих важными в церковном календаре. Существуют и другие даты, особенно почитаемые церковью. Основными такими праздниками в 2025 году будут:

  • Обрезание Господне – 1 января;
  • Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
  • Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
  • Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Когда верующие будут поститься в 2025 году: дать постов

По церковной традиции существуют однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).

Так однодневные посты в 2025 году будут:

  • Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;
  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
  • Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты в 2025 году будут приходиться на:

  • Великий пост – от 3 марта до 19 апреля;
  • Петров пост — с 16 июня по 11 июля;
  • Успенский пост – от 1 до 14 августа;
  • Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:

  • Праздники – от 25 декабря до 4 января;
  • Неделя Митаря и Фарисея – от 10 до 16 февраля;
  • Масленица (Сырная неделя) — от 24 февраля до 2 марта;
  • Пасхальная (Светлая неделя) — от 20 до 26 апреля;
  • Троицкая неделя – от 9 до 15 июня.

Поминальные дни в 2025 году: когда идти на кладбище

Поминальные дни 2025 года / © Фото из открытых источников
Поминальные дни 2025 года / Фото: Фото из открытых источников
  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля;
  • Суббота второй недели Великого поста — 15 марта;
  • Суббота третьей недели Великого поста — 22 марта;
  • Суббота четвертой недели Великого поста — 29 марта;
  • Радоница — 29 апреля;
  • Поминовение умерших воинов — 9 мая;
  • Троицкая родительская суббота — 7 июня;
  • Димитровская родительская суббота – 1 ноября.

Православный календарь на 2025 год: важные церковные праздники на каждый месяц

Январь

  • 1 января – святого Василия Великого;
  • 5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
  • 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
  • 12 января – святой мученицы Татианы;
  • 30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

  • 2 февраля – Сретение Господне.

Март

  • 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
  • 26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

  • 6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;
  • 12 апреля – Лазарева суббота;
  • 13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);
  • 17 апреля – Чистый четверг;
  • 18 апреля – Большая (Страстная) пятница;
  • 19 апреля – Великая суббота;
  • 20 апреля – Пасха;
  • 23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Май

  • 9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;
  • 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;
  • 29 мая – Вознесение Господне.

Июнь

  • 8 июня – Троица;
  • 9 июня – День Святого Духа;
  • 22 июня – день всех святых украинского народа;
  • 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;
  • 29 июня – апостолов Петра и Павла;
  • 30 июня – собор 12 апостолов.

Июль

  • 11 июля – княгини киевской Ольги;
  • 15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;
  • 20 июля – пророка Илии;
  • 25 июля – Успение святой Анны.

Август

  • 1 августа – начало Успенского поста;
  • 6 августа – Преображение Господне;
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
  • 29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
  • 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
  • 26 октября – великомученика Дмитрия.

Ноябрь

  • 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
  • 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

  • 6 декабря – святого Николая;
  • 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
  • 24 декабря – Рождественский сочельник;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 31 декабря – святой Мелании Римской.

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