Полный церковный календарь на 2025 год: даты самых больших праздников, поминальных дней и постов

Новый календарь праздников на 2025 год поможет запомнить даты важнейших церковных событий, постов и поминальных дней.
В православном календаре есть 12 двенадцатых праздников, которые по своему содержанию делятся на Господни и Богородичные. Первые прославляют Иисуса Христа, а вторые – Деву Марию. Три из них переходные — то есть их дата ежегодно меняется и зависит от празднования Пасхи. Девять других непереходны — их дата не меняется. После перехода на новоюлианский календарь 1 сентября 2023 дата непереходных праздников изменилась (празднуются на 13 дней раньше).
Церковный календарь на 2025 год: когда празднуем переходные и непереходные двенадцатые праздники
Основными переходными двенадцатыми праздниками в 2025 году будут:
- Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 13 апреля;
- Вознесение Господне – 29 мая;
- День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) — 8 июня.
В 2025 году непереходные двенадцатые праздники мы снова будем праздновать по новому лианскому календарю:
- Богоявление или Крещение Господне – 6 января;
- Сретение Господне – 2 февраля;
- Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;
- Преображение Господне – 6 августа;
- Успение Богородицы – 15 августа;
- Рождество Богородицы – 8 сентября;
- Воздвижение Креста Господня — 14 сентября;
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.
- Рождество Христово — 25 декабря.
Новый православный календарь на 2025 год: когда празднуем большие праздники
Не только двенадцатые праздники считаются среди верующих важными в церковном календаре. Существуют и другие даты, особенно почитаемые церковью. Основными такими праздниками в 2025 году будут:
- Обрезание Господне – 1 января;
- Рождество Иоанна Предтечи — 24 июня;
- Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
- Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
- Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.
Когда верующие будут поститься в 2025 году: дать постов
По церковной традиции существуют однодневные, многодневные посты и сплошные недели (когда даже в среду и пятницу нет поста).
Так однодневные посты в 2025 году будут:
- Крещенский Сочельник (Под вечер Богоявления) — 5 января;
- Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
- Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.
Многодневные посты в 2025 году будут приходиться на:
- Великий пост – от 3 марта до 19 апреля;
- Петров пост — с 16 июня по 11 июля;
- Успенский пост – от 1 до 14 августа;
- Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.
Не забывайте и о сплошных неделях, когда нет поста даже в среду и пятницу:
- Праздники – от 25 декабря до 4 января;
- Неделя Митаря и Фарисея – от 10 до 16 февраля;
- Масленица (Сырная неделя) — от 24 февраля до 2 марта;
- Пасхальная (Светлая неделя) — от 20 до 26 апреля;
- Троицкая неделя – от 9 до 15 июня.
Поминальные дни в 2025 году: когда идти на кладбище
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 22 февраля;
- Суббота второй недели Великого поста — 15 марта;
- Суббота третьей недели Великого поста — 22 марта;
- Суббота четвертой недели Великого поста — 29 марта;
- Радоница — 29 апреля;
- Поминовение умерших воинов — 9 мая;
- Троицкая родительская суббота — 7 июня;
- Димитровская родительская суббота – 1 ноября.
Православный календарь на 2025 год: важные церковные праздники на каждый месяц
Январь
- 1 января – святого Василия Великого;
- 5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
- 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
- 12 января – святой мученицы Татианы;
- 30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Февраль
- 2 февраля – Сретение Господне.
Март
- 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
- 26 марта – Собор архангела Гавриила.
Апрель
- 6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;
- 12 апреля – Лазарева суббота;
- 13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);
- 17 апреля – Чистый четверг;
- 18 апреля – Большая (Страстная) пятница;
- 19 апреля – Великая суббота;
- 20 апреля – Пасха;
- 23 апреля – святого Юрия Чудотворца.
Май
- 9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;
- 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;
- 29 мая – Вознесение Господне.
Июнь
- 8 июня – Троица;
- 9 июня – День Святого Духа;
- 22 июня – день всех святых украинского народа;
- 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;
- 29 июня – апостолов Петра и Павла;
- 30 июня – собор 12 апостолов.
Июль
- 11 июля – княгини киевской Ольги;
- 15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;
- 20 июля – пророка Илии;
- 25 июля – Успение святой Анны.
Август
- 1 августа – начало Успенского поста;
- 6 августа – Преображение Господне;
- 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
- 29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.
Сентябрь
- 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
- 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
Октябрь
- 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
- 26 октября – великомученика Дмитрия.
Ноябрь
- 8 ноября – Собор архистратига Михаила;
- 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
- 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Декабрь
- 6 декабря – святого Николая;
- 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
- 24 декабря – Рождественский сочельник;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 31 декабря – святой Мелании Римской.