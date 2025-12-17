ТСН в социальных сетях

Полный церковный календарь 2026 года: все большие праздники, посты и родительские поминальные субботы — с точными датами

Что и когда празднуем: полный помесячный календарь церковных праздников по новому стилю.

Церковный календарь на 2026 год

Церковный календарь на 2026 год / © pexels.com

ТСН.ua предлагает вам полный церковный календарь на 2026 год по новому стилю — с датами великих православных праздников, расписанием постов и поминальных дней.

Когда празднуют Пасху в 2026 году

Пасха является центральным и важнейшим событием церковного рока для православных христиан.

Согласно новому лианскому календарю, которым пользуются ПЦУ и УГКЦ, в 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.

Для христиан западного обряда дата Пасхи выпадает на 5 апреля.

Главные церковные праздники в 2026 году: двенадцатые

Сразу после Пасхи по значимости в православном календаре стоят 12 двенадцатых праздников. Восемь из них посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, еще четыре — Пресвятой Богородице.

Три двенадцатых праздника являются переходными — их даты ежегодно меняются в зависимости от Пасхи. Остальные девять имеют фиксированные даты.

Ниже представлен перечень двенадцатых праздников в 2026 году по новому (новому лианскому) календарю:

  • Богоявление (крещение Господне) — 6 января;

  • Сретение Господне — 2 февраля;

  • Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта;

  • Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 5 апреля (переходный праздник);

  • Вознесение Господне — 21 мая (переходный праздник);

  • Святая Троица (Пятидесятница) — 31 мая (переходный праздник);

  • Преображение Господне — 6 августа;

  • Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;

  • Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября;

  • Воздвижение Честного Креста Господня — 14 сентября;

  • Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;

  • Рождество Христово — 25 декабря.

Другие важные церковные даты 2026 года

Кроме двенадцатых, православный календарь содержит ряд особо почитаемых праздников:

  • Обрезание Господне — 1 января;

  • Рождество Ивана Предтечи — 24 июня;

  • Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

  • Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;

  • Собор архистратига Михаила — 8 ноября;

  • Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября;

  • Святого Николая — 6 декабря.

Поминальные дни — родительские субботы в 2026 году

Поминальные дни— родительские субботы в 2026 году / © pexels.com

Православная церковь определяет отдельные дни для молитвы за умерших — так называемые родительские субботы:

  • Вселенская родительская (мясопустная) — 14 февраля;

  • Вторая суббота Великого поста — 7 марта;

  • Третья суббота Великого поста — 14 марта;

  • Четвертая суббота Великого поста — 21 марта;

  • Радоница — 21 апреля;

  • Троицкая родительская суббота — 30 мая;

  • Дмитриевская родительская суббота — 24 октября.

Церковные праздники в 2026 году по месяцам

Январь

  • 1 января — святого Василия Великого;

  • 5 января — Крещенский Сочельник;

  • 6 января — Богоявление, Крещение Господне;

  • 12 января — святой мученицы Татьяны;

  • 30 января — Собор трех святителей.

Февраль

  • 2 февраля — Сретение Господне.

Март

  • 25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;

  • 26 марта — Собор архангела Гавриила.

Апрель

  • 4 апреля — Лазарева суббота;

  • 5 апреля — Вербное воскресенье;

  • 12 апреля — Пасха;

  • 23 апреля — день святого Георгия Победоносца.

Май

  • 9 мая — перенос мощей святого Николая;

  • 21 мая — Вознесение Господне;

  • 31 мая — Святая Троица.

Июнь

  • 1 июня — День Святого Духа;

  • 24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;

  • 29 июня — апостолов Петра и Павла;

  • 30 июня — Собор двенадцати апостолов.

Июль

  • 7 июля — Матери Божьей Неустанной Помощи;

  • 11 июля — святой княгини Ольги;

  • 15 июля — князя Владимира Великого;

  • 20 июля — пророка Илии;

  • 25 июля — Успение святой Анны.

Август

  • 1 августа — Маковия (Медовый Спас);

  • 6 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);

  • 15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

  • 16 августа — Ореховый Спас;

  • 29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

  • 14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 8 ноября — Собор архистратига Михаила;

  • 21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

  • 30 ноября — святого апостола Андрея.

Декабрь

  • 6 декабря — святого Николая;

  • 9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

  • 25 декабря — Рождество Христово;

  • 31 декабря — святой Мелании (Меланки).

Посты в 2026 году: когда сдерживаются православные

Посты 2026 года: однодневные и многодневные / © pexels.com

В православной традиции различают однодневные и многодневные посты. Кроме того, среда и пятница в течение мясоядных недель также считаются постными днями.

Всего в церковном году насчитывается 27 постных недель, что составляет 189 дней.

Вместе с тем существуют сплошные (всеядные) недели, когда пост в среду и пятницу отменяется.

Однодневные посты в 2026 году

  • Крещенский Сочельник — 5 января;

  • Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

  • Воздвижение Креста Господня — 14 сентября.

Многодневные посты в 2026 году

  • Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля;

  • Петров пост — с 8 по 15 июня;

  • Успенский пост — с 1 по 14 августа;

  • Рождественский пост — с 15 ноября по 24 декабря.

