Церковный календарь на 2026 год / © pexels.com

Реклама

ТСН.ua предлагает вам полный церковный календарь на 2026 год по новому стилю — с датами великих православных праздников, расписанием постов и поминальных дней.

Когда празднуют Пасху в 2026 году

Пасха является центральным и важнейшим событием церковного рока для православных христиан.

Согласно новому лианскому календарю, которым пользуются ПЦУ и УГКЦ, в 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.

Реклама

Для христиан западного обряда дата Пасхи выпадает на 5 апреля.

Главные церковные праздники в 2026 году: двенадцатые

Сразу после Пасхи по значимости в православном календаре стоят 12 двенадцатых праздников. Восемь из них посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, еще четыре — Пресвятой Богородице.

Три двенадцатых праздника являются переходными — их даты ежегодно меняются в зависимости от Пасхи. Остальные девять имеют фиксированные даты.

Ниже представлен перечень двенадцатых праздников в 2026 году по новому (новому лианскому) календарю:

Реклама

Богоявление (крещение Господне) — 6 января;

Сретение Господне — 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта;

Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 5 апреля (переходный праздник);

Вознесение Господне — 21 мая (переходный праздник);

Святая Троица (Пятидесятница) — 31 мая (переходный праздник);

Преображение Господне — 6 августа;

Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;

Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября;

Воздвижение Честного Креста Господня — 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;

Рождество Христово — 25 декабря.

Другие важные церковные даты 2026 года

Кроме двенадцатых, православный календарь содержит ряд особо почитаемых праздников:

Обрезание Господне — 1 января;

Рождество Ивана Предтечи — 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;

Собор архистратига Михаила — 8 ноября;

Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября;

Святого Николая — 6 декабря.

Поминальные дни — родительские субботы в 2026 году

Поминальные дни— родительские субботы в 2026 году / © pexels.com

Православная церковь определяет отдельные дни для молитвы за умерших — так называемые родительские субботы:

Вселенская родительская (мясопустная) — 14 февраля;

Вторая суббота Великого поста — 7 марта;

Третья суббота Великого поста — 14 марта;

Четвертая суббота Великого поста — 21 марта;

Радоница — 21 апреля;

Троицкая родительская суббота — 30 мая;

Дмитриевская родительская суббота — 24 октября.

Церковные праздники в 2026 году по месяцам

Январь

1 января — святого Василия Великого;

5 января — Крещенский Сочельник;

6 января — Богоявление, Крещение Господне;

12 января — святой мученицы Татьяны;

30 января — Собор трех святителей.

Февраль

2 февраля — Сретение Господне.

Март

25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;

26 марта — Собор архангела Гавриила.

Апрель

4 апреля — Лазарева суббота;

5 апреля — Вербное воскресенье;

12 апреля — Пасха;

23 апреля — день святого Георгия Победоносца.

Май

9 мая — перенос мощей святого Николая;

21 мая — Вознесение Господне;

31 мая — Святая Троица.

Июнь

1 июня — День Святого Духа;

24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня — апостолов Петра и Павла;

30 июня — Собор двенадцати апостолов.

Июль

7 июля — Матери Божьей Неустанной Помощи;

11 июля — святой княгини Ольги;

15 июля — князя Владимира Великого;

20 июля — пророка Илии;

25 июля — Успение святой Анны.

Август

1 августа — Маковия (Медовый Спас);

6 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа — Ореховый Спас;

29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Октябрь

1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

8 ноября — Собор архистратига Михаила;

21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября — святого апостола Андрея.

Декабрь

6 декабря — святого Николая;

9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

25 декабря — Рождество Христово;

31 декабря — святой Мелании (Меланки).

Посты в 2026 году: когда сдерживаются православные

Посты 2026 года: однодневные и многодневные / © pexels.com

В православной традиции различают однодневные и многодневные посты. Кроме того, среда и пятница в течение мясоядных недель также считаются постными днями.

Всего в церковном году насчитывается 27 постных недель, что составляет 189 дней.

Реклама

Вместе с тем существуют сплошные (всеядные) недели, когда пост в среду и пятницу отменяется.

Однодневные посты в 2026 году

Крещенский Сочельник — 5 января;

Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;

Воздвижение Креста Господня — 14 сентября.

Многодневные посты в 2026 году