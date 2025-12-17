- Дата публикации
Полный церковный календарь 2026 года: все большие праздники, посты и родительские поминальные субботы — с точными датами
Что и когда празднуем: полный помесячный календарь церковных праздников по новому стилю.
ТСН.ua предлагает вам полный церковный календарь на 2026 год по новому стилю — с датами великих православных праздников, расписанием постов и поминальных дней.
Когда празднуют Пасху в 2026 году
Пасха является центральным и важнейшим событием церковного рока для православных христиан.
Согласно новому лианскому календарю, которым пользуются ПЦУ и УГКЦ, в 2026 году православные верующие в Украине будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.
Для христиан западного обряда дата Пасхи выпадает на 5 апреля.
Главные церковные праздники в 2026 году: двенадцатые
Сразу после Пасхи по значимости в православном календаре стоят 12 двенадцатых праздников. Восемь из них посвящены событиям из жизни Иисуса Христа, еще четыре — Пресвятой Богородице.
Три двенадцатых праздника являются переходными — их даты ежегодно меняются в зависимости от Пасхи. Остальные девять имеют фиксированные даты.
Ниже представлен перечень двенадцатых праздников в 2026 году по новому (новому лианскому) календарю:
Богоявление (крещение Господне) — 6 января;
Сретение Господне — 2 февраля;
Благовещение Пресвятой Богородицы — 25 марта;
Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим) — 5 апреля (переходный праздник);
Вознесение Господне — 21 мая (переходный праздник);
Святая Троица (Пятидесятница) — 31 мая (переходный праздник);
Преображение Господне — 6 августа;
Успение Пресвятой Богородицы — 15 августа;
Рождество Пресвятой Богородицы — 8 сентября;
Воздвижение Честного Креста Господня — 14 сентября;
Введение в храм Пресвятой Богородицы — 21 ноября;
Рождество Христово — 25 декабря.
Другие важные церковные даты 2026 года
Кроме двенадцатых, православный календарь содержит ряд особо почитаемых праздников:
Обрезание Господне — 1 января;
Рождество Ивана Предтечи — 24 июня;
Святых апостолов Петра и Павла — 29 июня;
Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
Покров Пресвятой Богородицы — 1 октября;
Собор архистратига Михаила — 8 ноября;
Святого апостола Андрея Первозванного — 30 ноября;
Святого Николая — 6 декабря.
Поминальные дни — родительские субботы в 2026 году
Православная церковь определяет отдельные дни для молитвы за умерших — так называемые родительские субботы:
Вселенская родительская (мясопустная) — 14 февраля;
Вторая суббота Великого поста — 7 марта;
Третья суббота Великого поста — 14 марта;
Четвертая суббота Великого поста — 21 марта;
Радоница — 21 апреля;
Троицкая родительская суббота — 30 мая;
Дмитриевская родительская суббота — 24 октября.
Церковные праздники в 2026 году по месяцам
Январь
1 января — святого Василия Великого;
5 января — Крещенский Сочельник;
6 января — Богоявление, Крещение Господне;
12 января — святой мученицы Татьяны;
30 января — Собор трех святителей.
Февраль
2 февраля — Сретение Господне.
Март
25 марта — Благовещение Пресвятой Богородицы;
26 марта — Собор архангела Гавриила.
Апрель
4 апреля — Лазарева суббота;
5 апреля — Вербное воскресенье;
12 апреля — Пасха;
23 апреля — день святого Георгия Победоносца.
Май
9 мая — перенос мощей святого Николая;
21 мая — Вознесение Господне;
31 мая — Святая Троица.
Июнь
1 июня — День Святого Духа;
24 июня — Рождество Иоанна Крестителя;
29 июня — апостолов Петра и Павла;
30 июня — Собор двенадцати апостолов.
Июль
7 июля — Матери Божьей Неустанной Помощи;
11 июля — святой княгини Ольги;
15 июля — князя Владимира Великого;
20 июля — пророка Илии;
25 июля — Успение святой Анны.
Август
1 августа — Маковия (Медовый Спас);
6 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас);
15 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
16 августа — Ореховый Спас;
29 августа — Усекновение главы Иоанна Крестителя.
Сентябрь
8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
14 сентября — Воздвижение Креста Господня.
Октябрь
1 октября — Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
8 ноября — Собор архистратига Михаила;
21 ноября — Введение в храм Пресвятой Богородицы;
30 ноября — святого апостола Андрея.
Декабрь
6 декабря — святого Николая;
9 декабря — Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
25 декабря — Рождество Христово;
31 декабря — святой Мелании (Меланки).
Посты в 2026 году: когда сдерживаются православные
В православной традиции различают однодневные и многодневные посты. Кроме того, среда и пятница в течение мясоядных недель также считаются постными днями.
Всего в церковном году насчитывается 27 постных недель, что составляет 189 дней.
Вместе с тем существуют сплошные (всеядные) недели, когда пост в среду и пятницу отменяется.
Однодневные посты в 2026 году
Крещенский Сочельник — 5 января;
Усекновение главы Ивана Предтечи — 29 августа;
Воздвижение Креста Господня — 14 сентября.
Многодневные посты в 2026 году
Великий пост — с 23 февраля по 11 апреля;
Петров пост — с 8 по 15 июня;
Успенский пост — с 1 по 14 августа;
Рождественский пост — с 15 ноября по 24 декабря.