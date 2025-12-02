Полотенца будут мягкие, как в люксовом отеле: простой трюк стирки без кондиционера, который реально работает

Как сделать полотенца мягкими / © pexels.com

Но есть отличная новость: совсем не обязательно покупать дорогой бельевой кондиционер — существуют проверенные домашние лайфхаки, которые снова сделают ваши полотенца роскошными, словно вы отдыхаете в люксовой гостинице.

Используйте меньше стирального средства

Одной из главных причин жестких полотенец является накопление стирального порошка в волокнах. Достаточно брать половину рекомендуемой дозы моющего средства, и ваши полотенца станут более мягкими и лучше впитывать воду.

Уксус вместо кондиционера для белья

Уксус — лучшая натуральная альтернатива кондиционеру для белья. Добавьте 1 стакан уксуса во время полоскания: удаляет известковый налет, остатки стирального порошка и нейтрализует запахи. Повторяйте процедуру хотя бы раз в шесть недель — и полотенца станут невероятно мягкими и чистыми без химии.

Пищевая сода для восстановления мягкости

Пищевая сода не только смягчает волокна, но и устраняет минеральные отложения, нейтрализует запахи и возвращает свежесть полотенцам. Добавьте полстакана соды в барабан во время стирки, и результат вас приятно удивит.

Разрыхляйте полотенца перед сушкой

Перед тем как сушить полотенца в сушильной машине или на вешалке, хорошо их встряхните. Это позволяет “раскрыть” волокна, предотвращает слипание и жесткость, обеспечивает равномерное высыхание и дольше сохраняет мягкость полотенец.