Положили лимон в губку — и сантехника сияет, как новая: неожиданная хитрость для бережливых хозяев
Каждая хозяйка знает: сантехника в ванной и кухне теряет свой первоначальный блеск гораздо быстрее, чем хотелось бы.
Белоснежная раковина постепенно покрывается неприятной желтизной, а блестящий смеситель из нержавейки — стойким известковым налетом и некрасивыми разводами. Конечно, можно прибегнуть к агрессивной бытовой химии, но она часто повреждает поверхность, оставляет царапины и требует больших затрат.
Существует простой, бюджетный и безопасный способ вернуть сантехнике сияние без ущерба для материалов.
Как очистить сантехнику с помощью лимона и соды:
Возьмите обычную губку для мытья посуды и сделайте с одной стороны небольшой надрез.
Вставьте внутрь тоненький кружочек свежего лимона.
Обильно посыпьте загрязненный участок пищевой содой.
Аккуратно потрите поверхность губкой с лимоном.
Смойте остатки водой.
Вытрите насухо мягкой тканью или полотенцем.
Результат вас приятно удивит: желтизна и налет исчезают без труда, а сантехника начинает сверкать чистотой, как только из магазина. Лимонная кислота мягко растворяет отложения, сода деликатно полирует поверхность, а вместе они образуют натуральное, безопасное и чрезвычайно эффективное средство, которое легко заменяет дорогие магазинные препараты.
Этот лайфхак не только экономит деньги, но и помогает снизить количество химии в быту — полезно и для дома, и для окружающей среды.