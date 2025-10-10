Зачем класть лимон в губку / © unsplash.com

Реклама

Белоснежная раковина постепенно покрывается неприятной желтизной, а блестящий смеситель из нержавейки — стойким известковым налетом и некрасивыми разводами. Конечно, можно прибегнуть к агрессивной бытовой химии, но она часто повреждает поверхность, оставляет царапины и требует больших затрат.

Существует простой, бюджетный и безопасный способ вернуть сантехнике сияние без ущерба для материалов.

Как очистить сантехнику с помощью лимона и соды:

Реклама

Возьмите обычную губку для мытья посуды и сделайте с одной стороны небольшой надрез. Вставьте внутрь тоненький кружочек свежего лимона. Обильно посыпьте загрязненный участок пищевой содой. Аккуратно потрите поверхность губкой с лимоном. Смойте остатки водой. Вытрите насухо мягкой тканью или полотенцем.

Результат вас приятно удивит: желтизна и налет исчезают без труда, а сантехника начинает сверкать чистотой, как только из магазина. Лимонная кислота мягко растворяет отложения, сода деликатно полирует поверхность, а вместе они образуют натуральное, безопасное и чрезвычайно эффективное средство, которое легко заменяет дорогие магазинные препараты.

Этот лайфхак не только экономит деньги, но и помогает снизить количество химии в быту — полезно и для дома, и для окружающей среды.