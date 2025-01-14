Положите аспирин в стиральную машинку – и вы одним махом избавитесь от двух популярных проблем

Аспирин – это недорогое аптечное средство, которое можно применять не только для лечения, он является отличным помощником в хозяйстве.

Для многих это может быть настоящим открытием, однако аспирин можно использовать для решения бытовых проблем, в частности, для отбеливания вещей и борьбы с накипью на деталях стиральной машинки. Рассказываем, ссылаясь на ресурс "Главред", как использовать аспирин во время стирки для получения хорошего результата.

Как с помощью аспирина отбелить одежду: полезный лайфхак

Чтобы применить аспирин для стирки, можно брать любые таблетки, даже просроченные. От этого эффект отбеливания не ослабляется, и для стиральной машинки вреда тоже не будет.

Таблетки аспирина можно бросить в барабан, предварительно измельчив их. А можно замочить одежду в растворе с аспирином, тогда эффект от этого лайфхака будет более мощным. Чтобы приготовить раствор отбеливания, на 15 л теплой воды нужно добавить 10 таблеток аспирина, перед тем измельчив их. Одежду в растворе аспирина нужно замочить на 8 часов, затем вещи можно постирать как обычно.

Чтобы усилить эффект аспирина, можно смешать таблетки с порошком. Просто растолчите несколько штук и добавьте к порошку в отсек стиралки. Таким образом, можно отбелить даже очень старые пятна без замачивания.

Как избавиться от накипи в стиральной машинке с помощью аспирина

Это аптечное средство станет отличным помощником для того, чтобы почистить стиральную машинку от накипи. Что для этого нужно сделать? Размельчите 5 таблеток аспирина, смешайте их с кондиционером и вылейте эту смесь в соответствующий отсек. Затем запустите цикл стирки без одежды. Такое средство с легкостью уберет не очень сильную накипь на деталях стиральной машинки.

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