Положите бутылку с водой в морозилку: это решит одну из самых актуальных зимних проблем

Вопрос об экономии на обогреве жилья остро возникает ежегодно во время отопительного сезона.

Как сохранить тепло в доме и при этом сэкономить на отоплении, используя обычную пластиковую бутылку с водой и морозильную камеру?

В чем секрет метода обогрева

Суть этого лайфхака заключается в свойстве воды, обладающей высокой теплоемкостью, то есть способной накапливать тепло, а затем постепенно отдавать его в окружающую среду. Поэтому замороженную воду в пластиковой бутылке используют как природный теплоаккумулятор, способный помочь в поддержании комфортной температуры в помещении.

Лучше всего применять такой метод ночью, когда температура за окном падает. Положите пластиковую бутылку воды в морозилку на несколько часов. Вечером достаньте и поставьте ее на подоконник. Сначала вода будет впитывать избыточный холод из воздуха, а отдавать уже тепло, когда вода будет таять, тем самым стабилизируя температуру в комнате. С помощью такого способа можно снизить нагрузку на отопительные приборы, а следовательно, снизить расходы на коммунальные услуги.

Какие еще есть способы сберечь тепло в доме

Эти способы, естественно, не заменят централизованного отопления, но помогут сохранить тепло в помещении:

утепление оконных и дверных проемов;

плотные тканевые шторы;

установка теплоотражающих экранов за радиаторами;

использование ковровых покрытий для сохранения тепла полов.

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