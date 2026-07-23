Положите это на подоконник: эксперты рассказали, как отпугнуть ос от дома

Как избавиться от ос в доме естественным способом

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В разгар лета осы всё чаще появляются возле домов и могут залетать внутрь в поисках пищи. Эксперты рассказали, как отпугнуть насекомых с помощью простых природных средств, не нанося им вреда.

Об этом сообщило издание Express.

По словам специалистов компании Premier Pest Control, ос больше всего привлекают сладкие запахи, остатки еды и ароматные продукты. Именно поэтому насекомых часто можно увидеть во время отдыха во дворе или возле открытых окон и дверей.

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В то же время специалисты отмечают, что осы являются важной частью экосистемы, поэтому с ними следует бороться гуманными методами, а не уничтожать их.

Одним из самых простых способов отпугнуть насекомых они называют использование цитрусовых корок. Их рекомендуют разложить на подоконниках, возле дверных проемов или в других местах, через которые осы могут проникнуть в дом. Запах лимона, апельсина или лайма неприятен для них и помогает снизить вероятность появления насекомых в доме.

Подобный эффект могут оказывать и другие натуральные средства. В частности, эксперты упоминают гвоздичное масло, уксус, а также ароматические травы — мяту, базилик, тимьян и эвкалипт. Их можно посадить возле дома или держать в горшках рядом с открытыми окнами или местами отдыха.

Специалисты также советуют убирать продукты после отдыха на свежем воздухе и не оставлять без присмотра сладкие напитки, десерты, фрукты и алкоголь, ведь именно они больше всего привлекают ос.

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Особое внимание следует уделить мусорным контейнерам. Они должны быть плотно закрыты, а после опорожнения их рекомендуется очищать от остатков пищи. В жаркие дни, когда запахи становятся более интенсивными, пищевые отходы желательно складывать в два пакета, чтобы свести к минимуму распространение запаха и не привлекать насекомых.

Напомним, что жара также заставляет искать доступные способы охлаждения дома. Эксперты рекомендуют простой лайфхак с использованием кухонной посуды, который помогает снизить температуру воздуха в комнате.

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