Как утеплить окна, чтобы не было сквозняков / © www.freepik.com/free-photo

Зимой даже самые лучшие окна могут пропускать холод. Едва заметные сквозняки постепенно съедают тепло, делают воздух в комнате некомфортным и заставляют постоянно подкручивать отопление. Но существует простой и почти забытый способ утепления, не требующий ремонта или дорогостоящих материалов. Всего кусок фланели, молния и сосновая хвоя — и в вашем доме станет гораздо теплее и уютнее.

Почему именно фланель и хвоя

Фланель идеально подходит для утепления, потому что это плотная, мягкая и теплая ткань. Она хорошо задерживает воздух и не пропускает холодные потоки с улицы. Кроме того, ее легко стирать, потому такой утеплитель можно использовать много сезонов подряд.

Сосновая хвоя выполняет несколько функций. Во-первых, она создает плотный природный барьер от холода. Во-вторых, ее иглы эластичны, поэтому валик будет хорошо держать форму. А еще хвоя выделяет фитонциды, наполняющие комнату свежим лесным ароматом и легким ощущением чистоты.

Как сделать утеплительный валик для окон своими руками

Процесс очень прост и не нуждается в специальных навыках. Сначала из фланели нужно выкроить прямоугольник. Его длина должна соответствовать ширине подоконника, а ширина около 15–20 сантиметров, чтобы валик был достаточно объемным. Ткань складывают вдвое и сшивают вдоль, чтобы образовалась трубка. В шов вшивают молнию, чтобы можно было легко менять наполнитель и стирать чехол.

Далее готовят хвою. Она должна быть сухой, чистой, без влаги и мусора. Лучше всего собирать ее подальше от дорог. По желанию можно чуть-чуть измельчить иглы руками, но важно сохранить их упругость.

После этого чехол заполняют хвоей. Важно не переборщить: наполнитель должен лежать плотно, но валик должен оставаться гибким, чтобы хорошо прилегать к щелям у окна. Готовый валик кладут вдоль линии прикосновения оконной рамы и подоконника — именно там чаще всего появляются сквозняки.

Почему этот метод так эффективен

Такой способ утепления проверен поколениями, особенно в регионах с суровыми зимами. Он работает благодаря сочетанию физического барьера и естественной теплоизоляции. Фланель не пропускает холод, а хвоя создает плотную прослойку воздуха, удерживающую тепло внутри помещения.

В отличие от синтетических уплотнителей этот вариант полностью натуральный и безопасный. Он не выделяет вредных веществ, не боится перепадов температур и служит гораздо дольше.

Как ухаживать за утеплителем

Когда аромат хвои начинает ослабевать обычно через 2 месяца, ее можно легко заменить. Достаточно открыть молнию, высыпать старую хвою (ее можно использовать в компосте или на клумбе) и наполнить чехол свежей.

Фланелевый чехол легко стирается в обычной стиральной машине, что делает уход максимально простым.