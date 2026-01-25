- Дата публикации
Положите это под кровать — и будет тепло даже без отопления и света: полезный лайфхак
Простой способ согреть кровать зимой без отопления и электричества: как обычный красный кирпич может стать вашим теплым аккумулятором на ночь.
Когда зимой в доме нет отопления или часто выключают свет, вопрос сохранения тепла становится критически важным. К счастью, есть простой и доступный способ согреть кровать без грелок, фольги или сложных устройств. Для этого понадобится только красный полнотелый кирпич, выступающий естественным аккумулятором тепла, и немного ткани. Этот лайфхак позволяет создать комфортную температуру на ночь даже при сильных морозах. Об этом пишет ресурс «Одна хвилина».
Как работает метод обогрева с кирпичом
Кирпич изготавливается из обожженной глины, обладающей высокой теплоемкостью. Когда она нагревается, начинает медленно отдавать тепло, работая как маленькая печь, и способна поддерживать тепло в течение многих часов. Важно использовать только красный полнотелый кирпич: белый может треснуть при нагревании.
Как правильно подготовить кирпич.
Нагреть кирпич можно несколькими способами:
на батарее отопления;
на газовой плите на минимальном огне;
над свечами;
в духовке.
Оптимальное время нагрева кирпича — 15-20 минут. Он должен быть теплым, но не горячим, чтобы не повредить пол и ткань, в которую будет завернут.
Использование кирпича для обогрева кровати
Заверните каждый горячий кирпич в несколько слоев натуральной ткани: старые полотенца, хлопчатобумажные наволочки или куски ткани подойдут лучше всего.
Положите кирпич на кровать под одеяло на 15-20 минут, чтобы он постепенно прогрел спальное место.
Затем переложите брикеты под кровать с обеих сторон. Тепло от кирпича будет постепенно излучаться в комнату, поддерживая приятную температуру.
Такой способ создает комфортные условия для сна даже при морозах до -20°C и не требует дополнительных устройств или электричества.