Положите это под кусты малины в ноябре — и в следующем сезоне вас будут ждать горы невероятно сладких ягод
Кусты малины особенно уязвимы зимой. Если ветки могут пострадать от снегопадов, то корни в морозную погоду рискуют совсем вымерзнуть. С такого куста уже не получишь урожая — его придется выкорчевывать и отправлять в компост.
Главное — сделать для корней надежное укрытие еще в ноябре, и тогда они доживут до весны без ущерба, а в следующем сезоне порадуют обильным урожаем сладких ягод.
Самый популярный способ мульчирования — торф. Его укладывают слоем до 7 см, который хорошо удерживает тепло и защищает корни, будто в теплом одеяле. Также эффективно подходит солома: ее нужно насыпать под куст слоем 10 см, чтобы она укрыла корни и защитила их от мороза. Еще один вариант — опилки: насыпаем под кусты небольшие кучки 10–12 см высотой. Через несколько лет они перегниют и превратятся в натуральное удобрение, обогащая почву.
Для дополнительной защиты можно использовать хвойный лапник — его кладут сверху мульчи или прямо на кусты. Хвойные ветки не только утепляют корни, но и создают естественный барьер против вредителей и грызунов.
Также полезно весной чуть-чуть прикормить малину органическими удобрениями, например перегноем или компостом, чтобы кусты быстро восстановились после зимы и дали большой урожай.
Благодаря этим простым мерам ваша малина переживет даже самую суровую зиму и порадует вас обильными, ароматными ягодами.