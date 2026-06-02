Положите это у окна в июне: пауки могут обходить ваш дом

Лимоны / © unsplash.com

Лимоны могут стать простым природным средством для защиты дома от пауков летом. Эксперты советуют использовать цитрусовые у окон именно с июня, когда из-за теплой погоды люди чаще проветривают помещение и оставляют окна открытыми.

Об этом сообщило издание Express.

В летние месяцы в дома и квартиры нередко проникают различные вредители. Среди них — пауки, которые могут незаметно попадать внутрь через открытые окна и двери. Эксперты подчеркивают, что существуют способы уменьшить вероятность их появления без использования химических средств.

Одним из таких методов специалисты называют использование лимонов. Для этого достаточно положить свежий лимон или его кожуру на подоконник рядом с открытым окном. Также можно воспользоваться свечами или спреями с лимонным ароматом, чтобы запах распространялся по комнате.

Эксперты объясняют, что пауки в значительной степени полагаются на обоняние при поиске пищи и ориентации в пространстве. Сильный цитрусовый аромат может нарушать работу их органов чувств, из-за чего они избегают мест, где ощущается запах лимона.

Именно поэтому запах лимона и других цитрусовых считается одним из естественных способов отпугивания пауков. Такой метод может быть особенно полезным в жаркую погоду, когда окна в доме часто остаются открытыми в течение дня.

