ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
223
Время на прочтение
2 мин

Положите это в барабан стиралки, если хотите быстро отбелить вещи и вывести устаревшие пятна

Эти средства значительно улучшают результат стирки и возвращают вещам идеальный вид и белизну с первого раза.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Как быстро избавиться от пятен на одежде

Как быстро избавиться от пятен на одежде / © www.freepik.com/free-photo

Устаревшие пятна, серый оттенок ткани и потеря свежести — распространенная проблема даже после регулярной стирки. Обычного порошка часто недостаточно, чтобы полностью справиться со сложными загрязнениями. Опытные хозяйки используют усиленные методы стирки, которые помогают вернуть вещам белизну и идеальный вид после одной стирки.

Что нужно добавить в барабан для отбеливания вещей

  • Кислородный отбеливатель. Самым эффективным средством считается кислородный отбеливатель в порошке. Достаточно добавить столовую ложку прямо в барабан перед стиркой. Его действие: активный кислород проникает в волокна, расщепляет устаревшие пятна, осветляет ткань без повреждения, устраняет запахи затхлости.

  • Стиральный энзимный усилитель. Это специальные порошковые добавки с энзимами, расщепляющими белковые и жировые пятна. Преимущества такого средства: эффективно удаляет пятна от пота, пищи и жира. Отлично работает в холодной воде и усиливает действие стирального порошка. Добавлять в барабан средство следует согласно инструкции, указанной на упаковке.

  • Кальцинированная или стиральная сода. В отличие от обычной, она обладает более сильными моющими свойствами и хорошо работает с белыми вещами. Какое ее действие: смягчает воду, усиливает очищение ткани, помогает убрать серый оттенок из ткани. Используется в небольшом количестве для белых и крепких тканей.

  • Стиральный кислородный гель-усилитель. Это жидкий аналог кислородного отбеливателя, добавляемый прямо в барабан. Его преимущества: равномерно проникает в ткань, отлично работает даже на коротких циклах стирки, хорошо подходит для деликатного отбеливания.

Как правильно использовать дополнительные средства для стирки

Чтобы получить максимальный эффект:

  • следует добавлять усилители только в барабан;

  • не смешивать сразу все средства в больших дозах;

  • выбирать режим стирки 40-60°C для белых вещей;

  • не перегружать стиральную машину.

Сочетание кислородного отбеливателя и усилителей работает комплексно: разрушает старые пятна, выводит глубокие загрязнения, возвращает яркость ткани и уменьшает накопление грязи в волокнах.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
223
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie