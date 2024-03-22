Положите это в гнездо — и куры прекратят клевать свои яйца: безопасный и эффективный способ

Бывает, что из-за недостатка минеральных веществ, куры начинают клевать свои яйца. Опытные хозяева советуют сделать для них обманку.

В первую очередь, важно убедиться, что ваши куры получают достаточное количество белка. Соотношение протеина в корме кур-несушек должно превышать 16%. Поэтому обязательно дополняйте рацион кур любыми продуктами, содержащими растительный или животный белок.

Также необходимо обращать внимание на крепость скорлупы. Для этого добавьте в рацион кур кальций. Если скорлупа будет тонкой, она будет трескаться и куры начнут клевать яйца. Самый простой способ — добавить в рацион мел или ту же яичную скорлупу.

Дополнительно не забудьте положить в гнездо несущимся курам обманку. Некоторые используют теннисный мячик или деревянное яйцо. Курица будет клевать их. Но опытные хозяева рекомендуют приготовить обманку самостоятельно. Для этого вам понадобятся:

стакан муки;

полстакана соли;

полстакана воды.

Замешивается тугое тесто, чтобы оно хорошо держало форму. Из теста формируются шарики в виде яиц. Обязательно поставьте тесто в теплое место, чтобы оно подсохло. После этого такие обманки следует положить в гнезда.

Они не вредят здоровью кур и постепенно отвадят их от клевания своих яиц.

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