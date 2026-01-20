Как утеплить курятник / © pexels.com

Холод и сырость зимой негативно влияют на кур. Поэтому они перестают нестись и довольно часто болеют. Что же делать, если нет возможности установить обогрев или лампы, но хочется, чтобы курятник был теплее без лишних затрат? Есть простой способ, который давно используют опытные хозяева: добавление в подстилку определенных органических компонентов, помогающих удерживать тепло даже в сильные морозы.

Что положить в курятник, чтобы курам было тепло даже в лютый мороз

Один из самых эффективных методов утепления курятника зимой — техника глубокой подстилки. Суть в том, что при достаточной толщине и правильном смешивании органических материалов — опилок, соломы, сухих листьев или сена, в подстилке начинается медленный процесс разложения, выделяющий тепло благодаря активности микроорганизмов. Это напоминает маленький компост прямо под лапами кур и позволяет повысить температуру в курятнике на несколько градусов без использования электричества или печного обогрева.

Наилучший эффект дает комбинация сухих опилок или стружки с добавлением сухих трав и листьев. Например:

Сухой клевер, люцерна или измельченные листья крапивы — они не только обеспечивают объем, но и содержат органику, которая лучше разлагается, образуя тепло.

Сухие ароматные травы — розмарин, шалфей, мята. Кроме теплообразования они могут немного освежать воздух и создавать приятный запах. Это не только утепляет, но и уменьшает неприятный запах от помета и поддерживает комфорт для кур.

Хотя классическую подстилку обычно делают из опилок и соломы, добавление сухих трав и листьев может усилить микробную активность и увеличить выделение тепла примерно на 25%.

Как правильно организовать теплообразование

Чтобы получить стабильное тепло, важно:

Насыпать слой подстилки более 15-20 см.

Регулярно перемешивайте верхние слои, каждые несколько дней, чтобы внести воздух и поддержать деятельность микроорганизмов.

Подсыпьте свежие органические материалы сверху, когда нижний слой уплотняется.

Следить, чтобы подстилка не была слишком влажной, потому что это может привести к запаху аммиака и дискомфорту у птицы.

Такой подход позволяет превратить подстилку в природный обогреватель, который работает сам по себе и поддерживает более теплый микроклимат в курятнике без посторонних источников тепла.