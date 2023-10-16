Положите это в лунку к озимому чесноку — получите огромный урожай: вы даже не догадывались

При высадке озимого чеснока нужно продумать, чем растение будет питаться для развития. Особенно это важно для корневой системы, которой нужны магний, калий и фосфор.

Все эти полезные вещества содержатся в тыквенной кожуре. Тем более что озимый чеснок часто высаживают в период осенних дождей, после которых почва сильно уплотняется, что мешает корневой системе развиваться. Тыквенная кожура дополнительно предотвращает уплотнение земли, ведь привлекает к себе дождевых червей, разрыхляющих грядку после высадки. Наконец, в ней содержится особое вещество – кукурбитацин. Он помогает повышать стойкость к болезням.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие удобрения вносить осенью под яблони, груши и вишни, чтобы они завалили урожаем в следующем году.

Сначала нужно отвести место под будущую грядку. Специалисты рекомендуют делать ее приподнятой – на 20-25 см. Затем следует подготовить субстрат: разложите тыквенные кожуры на траву или толстый слой из газет и опилок, а затем все хорошо перебейте газонокосилкой (чем мельче, тем лучше).

Теперь пришло время сделать на грядке бороздки под высадку чеснока (глубина не менее 10 см, чтобы растение точно не замерзло). Разложите по всей длине тыквенную смесь ровным слоем. Если у вас ее получилось немного, то выкладывайте только в места высадки чеснока.

В лунки высаживают только здоровые, без повреждений или болезней, зубчики, располагая их заостренной стороной вверх на расстоянии 10-15 см друг от друга. Не забудьте углубить зубчики в органику на глубину 5-6 см. Тогда закрывайте их грунтом и сверху наносите слой органической мульчи (например, соломы) толщиной 5-7 см. Если после этого стоит сухая погода, грядки нужно поливать.

Также опытные огородники советуют добавлять в лунки пепел и табачную пыль. Зола — прекрасное фосфорно-калийное удобрение, которое помогает стимулировать рост корней, поэтому озимый чеснок успеет укорениться до устойчивых морозов. Табачная пыль, в свою очередь, отпугивает вредителей.

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