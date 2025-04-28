Положите это в стиральную машину - и постельное белье останется мягким и нежным: запомните эти средства

Как стирать постельное белье в стиральной машине / © Фото из открытых источников

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По информации express.co.uk, существует несколько доступных натуральных средств, которые могут вернуть мягкость вашему постельному белью.

Вместо обычных кондиционеров для ткани попробуйте природные альтернативы, например пищевую соду и эфирные масла. Добавьте полстакана соды к стиральному средству. Если вы хотите, чтобы простыни приобрели приятный аромат без вредных химикатов, несколько капель лаванды или эвкалипта помогут создать свежий запах.

Эксперты объясняют, что пищевая сода способна нейтрализовать остатки моющих средств на постельных принадлежностях, благодаря чему ткань становится значительно мягче после полоскания.

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Это еще и природный дезодорант, устраняющий неприятные запахи из постельного белья, освежающий ткань и очищающий ее, не прибегая к сильным химическим веществам.

Как использовать пищевую соду для смягчения постельного белья

Высыпьте 110 г пищевой соды прямо в барабан стиральной машины, положите туда белье и постирайте его в теплой воде.

Если хотите, можно добавить 5–10 капель эфирных масел вместе с содой перед загрузкой смеси в барабан.

После завершения основного цикла стирки включите режим полоскания и добавьте 120 мл белого уксуса в отделение для смягчителя.

Во время полоскания белья добавьте одну чашку белого уксуса. Он эффективно растворяет остаточную жесткость ткани, не оставляя химических следов. Если вас беспокоит запах, не переживайте: он полностью исчезнет, когда белье высохнет.

Белый уксус является естественным кондиционером для ткани, способствуя разложению остатков моющего средства, а также действует как мягкий дезинфектор, обеспечивая глубокую очистку постельного белья.