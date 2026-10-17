Положите это в стиральную машину: простой трюк, чтобы белье пахло свежестью без кондиционера

Зачем класть лавровый лист в стиральную машину — простой лайфхак / © pexels.com

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Чтобы придать белью свежий аромат, не обязательно использовать ароматические капсулы или большое количество кондиционера при стирке. Для этого рекомендуют воспользоваться обычными лавровыми листьями, которые найдутся на многих кухнях.

Об этом домашнем способе пишет польское издание Fakt.

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Зачем класть лавровый лист в стиральную машину

Даже после полного цикла стирки одежда иногда может иметь неприятный или затхлый запах. Одной из причин называют загрязнения, которые со временем скапливаются в труднодоступных местах стиральной машины.

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Чтобы освежить белье, рекомендуется взять 3–5 лавровых листьев, положить их в небольшой тканевый мешочек или сетку для стирки, а затем поместить в барабан вместе с одеждой.

Под воздействием теплой воды лавровые листья выделяют эфирные масла. Они обладают характерным ароматом, а самим лавровым листьям приписывают противогрибковые свойства. Благодаря этому такой способ используют для нейтрализации неприятных запахов и придания вещам более свежего аромата.

Лавровые листья также рекомендуют использовать в качестве натурального средства для ухода за стиральной машиной. Считается, что их применение может помочь снизить размножение грибков и бактерий.

Чем ещё можно заменить смягчитель

Еще одно домашнее средство — пищевая сода. Для одной стирки рекомендуется добавить в барабан 1–2 столовые ложки. Она помогает нейтрализовать неприятные запахи и смягчить воду.

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В качестве альтернативы обычному смягчителю также используют белый уксус с несколькими каплями эфирного масла, например, лаванды или лимона. Такая смесь должна смягчить ткань и придать выстиранным вещам приятный аромат.

В то же время сторонники натуральных средств обращают внимание на то, что обычные ароматизированные кондиционеры могут оставлять отложения в барабане, шлангах и уплотнителях стиральной машины.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие ошибки при стирке постепенно «убивают» вашу стиральную машину.

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