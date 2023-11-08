Положите этот мусор в лунку с картофелем: защитит будущий урожай от болезней и вредителей

Не все овощеводы готовы использовать на своем участке химические средства. Но оградить картошку от болезней и вредителей хочется. Если вы будете собирать в течение зимы шелуху от чеснока и лука, а затем положите их в лунки с клубнями, то о большинстве проблем можно будет забыть.

Картофель часто страдает от сухой гнили, парши, проволочника, альтернариоза и т.д. Поэтому значительно сокращается урожайность. По мнению специалистов со всеми перечисленными болезнями и вредителями поможет справиться обычный мусор. А именно — шелуха от чеснока и лука.

В этих отходах содержатся кварцетин и природные фитонциды, которые отличаются ярко выраженным антибактериальным эффектом и оказывают иммуностимулирующее действие.

Кожу после чистки этих овощей нужно собирать, подсушивать и хранить в пакетах до того момента, когда вы будете высаживать картофель. Сначала в каждую лунку бросите горсть шелухи, а сверху клубень.

Когда такой мусор попадет в почву, то со временем разложится и насытит землю полезными макро- и микроэлементами. Дополнительно он станет органическими удобрениями для картофеля.

Что вносить в лунки во время высадки картофеля кроме шелухи

Что вносить в лунки во время высадки картофеля кроме шелухи / Фото: Pexels

Еще один интересный способ значительно увеличить урожайность с одного куста картофеля – бросить в лунку обычную фольгу. Алюминиевые листы отличаются химическим составом. В частности, в ней содержатся алюминий, железо, медь, кремний, титан, цинк, марганец. Все эти вещества очень полезны для картофеля.

А еще они помогут оградить ее от вредителей и болезней. Фольша дополнительно делает землю рыхлой, поэтому клубни не приют и растут с большой скоростью.

В лунку нужно бросать не целые листы фольги, а шарики из нее. Затем за культурой ухаживают так, как обычно.

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