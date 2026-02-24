Положите это на подоконник, и орхидея покроется каскадом цветов: простой лайфхак

Заставить орхидею цвести поможет обычное яблоко / © pixabay.com

Реклама

Орхидеи остаются одними из самых популярных комнатных растений благодаря своему продолжительному и эффектному цветению. Однако иногда растение вроде бы «замирает» и отказывается выпускать новые бутоны месяцами. Заставить его снова обильно цвести поможет простой лайфхак.

Об этом пишет Interia.

Почему орхидея отказывается цвести

Самые популярные сорта орхидей способны цвести дважды, а при идеальном уходе — даже трижды в год. К частым ошибкам, которые мешают этому процессу, относятся слишком высокая температура в комнате, нерегулярный полив и избыток удобрений.

Реклама

Достаточно хотя бы одного из этих факторов, чтобы тропическая красавица стала испытывать стресс. В таком состоянии она направляет все силы на выживание, а не на формирование новых цветоносов.

Главные правила ухода

Для комфортного роста орхидеям нужен рассеянный свет, поэтому их не следует держать под прямыми солнечными лучами. Зимой растение лучше отодвигать от оконного стекла, чтобы избежать ожогов, а также беречь от сквозняков.

Чтобы стимулировать цветение, важно обеспечить правильный температурный режим — ночью температура должна быть ниже и не превышать 18 градусов. Поливать растение советуют раз в две недели отстоявшейся водой, а после завершения цветения побеги нужно срезать над третьим глазком.

Трюк с яблоком для пышных бутонов

Если орхидея долго не выпускает ни листьев, ни побегов, эксперты советуют положить рядом с горшком обычное яблоко. Этот фрукт естественным образом выделяет этилен — газообразный растительный гормон, который мощно стимулирует процессы развития.

Реклама

«Еще более эффективным методом является отрезать кусочек яблока и положить ломтики фрукта на горшок. Таким образом концентрация этилена будет еще выше», — отмечает портал.

Однако стоит помнить о важном нюансе: как только появится цветочный бутон, яблоко необходимо сразу убрать. Избыток этилена на этапе цветения может привести к слишком быстрому опадению цветов.

Напомним, садовник поделился подборкой из семи комнатных растений, которые хорошо чувствуют себя в разных условиях освещения и полива. Среди них есть растение, которое почти невозможно уничтожить.