Положите этот секретный ингредиент в лунку – лук вырастет на 30% больше: проверено специалистами

Если хотите вырастить обильный урожай репчатого лука, важно еще на этапе высадки добавить в лунку один особый компонент.

Главный секрет выращивания большого лука кроется в одном простом компоненте – древесной золе. Она не только повышает урожайность, но и улучшает качество почвы, нейтрализуя ее кислотность благодаря щелочным свойствам.

Древесная зола богата полезными веществами, в частности калием, кальцием, магнием и фосфором. Эти элементы обеспечивают луку здоровый рост и укрепляют его развитие.

Калий укрепляет корневую систему и способствует ее развитию, делая репчатый лук более устойчивым к болезням. Кроме того, благодаря своим антисептическим свойствам древесная зола помогает предотвратить грибковые заболевания.

Чтобы репчатый лук хорошо укоренился, важно заранее обогатить почву. Для этого удобряют грядки перепревшим навозом, а также добавляют фосфорные и калийные удобрения в пропорции 20 и 10 граммов на 1 м². Лучше всего подготовить почву заранее, внося удобрения за 10 дней до высадки, чтобы земля успела осесть.

Во время высадки репчатого лука в лунку следует добавить 5-6 г древесной золы, 3-4 г суперфосфата и примерно 10-15 г мелкого перегноя или компоста.

Для защиты от луковой мухи в каждую строчку можно добавить 3-4 грамма обычной поваренной соли.

Чтобы предотвратить загнивание лука в почве, перед высадкой его подсушивают на солнце. За несколько дней до высадки луковицы обдают кипятком, затем хорошо высушивают. Дополнительно в лунки можно внести раствор марганцовки для обеззараживания.

Перед посадкой луковой посевной материал замачивают в солевом растворе (1 столовая ложка соли на 1 литр воды) примерно на 3 часа. Затем сеянку выдерживают еще 2 часа в растворе марганцовки, после чего тщательно промывают чистой водой.

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