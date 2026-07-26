Как отбелить грязные носки / © Фото из открытых источников

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Даже самые качественные белые носки со временем становятся серыми или желтоватыми. Причиной является пыль, частицы грязи, пот, жесткая вода и остатки моющих средств, постепенно накапливающихся в волокнах ткани. Обычная стирка далеко не всегда справляется с такими загрязнениями. Особенно это заметно после длительного ношения или если носки регулярно стирают при невысокой температуре. Именно поэтому опытные хозяйки используют простой трюк, помогающий значительно усилить действие моющего средства.

Зачем класть белые носки в пакет

Перед стиркой положите грязные носки в обычный полиэтиленовый пакет. Добавьте немного теплой воды, немного стирального геля или порошка и плотно завяжите пакет.

Оставьте его примерно на одну минуту, после чего несколько раз хорошо встряхните или легко помните руками. Внутри пакета образуется концентрированная среда, при которой моющее средство быстро начинает растворять загрязнение.

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После этого содержимое пакета можно высыпать непосредственно в стиральную машину и постирать вещи в обычном режиме.

Какое средство работает лучше всего

Для белых носков лучше всего использовать:

стиральный гель для белых тканей;

кислородный отбеливатель;

порошок с ферментами.

Такие средства лучше растворяют органические загрязнения и помогают вернуть ткани светлый оттенок без повреждения волокон.

Хлопковые белые носки обычно рекомендуют стирать при температуре до 60 градусов, если производитель не указал другое на этикетке. Слишком горячая вода может закрепить отдельные пятна, особенно если они содержат белок и жир. Поэтому сначала следует обработать загрязнение моющим средством, а уже потом запускать стирку.

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Что поможет сделать носки еще белее

Чтобы получить максимально качественный результат:

не откладывайте стирку надолго после ношения;

стирайте белые вещи отдельно от цветных;

не перегружайте барабан стиральной машины;

используйте дополнительное полоскание, если вода очень жесткая;

периодически очищайте стиральную машину от накипи и остатков моющих средств.

Следует знать, что не следует смешивать разные отбеливатели между собой или использовать агрессивные химические средства без надобности. Это может испортить ткань и сократить срок службы изделия. Также нежелательно сушить очень загрязненные носки без предварительной качественной стирки — после высыхания пятна становятся еще более заметными.

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