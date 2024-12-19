Положите известное аптечное средство в ванную – забудете о плесени: эффективно работает на 100%

С плесенью в ванной и засорением раковины можно эффективно бороться с помощью недорогих таблеток, которые всегда найдутся в каждой домашней аптечке.

Быстро избавиться от плесени в ванной комнате можно с помощью обычного активированного угля. Этот дешевый сорбент поможет справиться с повышенной влажностью, которая является основной причиной появления плесени.

Для очищения ванны возьмите несколько таблеток из домашней аптечки. Положите их в небольшую тарелку и поставьте в ванной комнате, где собирается больше всего влаги. Также вы можете расставить такие емкости и в других помещениях, особенно на подоконнике или в комнатах, где много комнатных растений. Не забывайте раз в две недели заменять таблетки на новые.

Кстати, еще одно бюджетное аптечное средство поможет справиться с засорением в раковине не хуже любой магазинной химии. Речь идет об обычной ацетилсалициловой кислоте.

Чтобы пробить засор, возьмите 3 таблетки и положите их на решетку в сливном отверстии. Теперь залейте 1 стаканом уксуса 9%. Вы сразу увидите эффект, но если засор очень плотный, то может потребоваться до 15 минут.

Эксперты советуют после этого обязательно пробить трубу с помощью вантуза. Дополнительно залейте в раковину 2 литра горячей воды (не менее 90 градусов).

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