Положите каштаны на подоконник этой осенью – будете удивлены, какой результат это принесет

Осенью в Украине начинают созревать каштаны. Оказывается, их можно собрать и разложить на подоконнике. Зачем?

Во многих квартирах и частных домах в преддверии холодов начинают появляться насекомые. Они ищут теплое место, чтобы перезимовать. В частности, можно встретить пауков и моль. Последняя может даже повредить одежду и другие вещи из ткани, поэтому от нее нужно заранее избавиться.

Например, от надоедливых насекомых можно избавиться с помощью обычных каштанов, которых осенью достаточно много в парках и скверах. Их нужно просто разложить на подоконнике.

Немногие знают, но каштаны отличаются довольно резким неприятным запахом. Но его чувствуют только насекомые, люди обычно не обращают на него никакого внимания. Этот запах отпугиваю насекомых от дома, поэтому вредители сразу покидают его.

Можно еще и усилить эффект. Для этого понадобится простая хитрость: разрежьте плод пополам и уложите рядом с ним скорлупу.

Как сделать так, чтобы в доме не было насекомых: еще несколько способов

Как сделать так, чтобы в доме не было насекомых / Фото: pixabay.com

Если ваш дом атакуют тараканы, можно приготовить такое домашнее средство: мелко нашинкуйте лук, добавьте 1 столовую ложку соды. Получившуюся смесь рассыпьте по углам комнат. Эту процедуру нужно повторять каждый день, пока тараканы не исчезнут.

Надоели пауки ? Можете попробовать такой рецепт: возьмите мятное эфирное масло (5-6 капель) и смешайте с 200 мл воды, 1 чайной ложкой моющего средства (жидкого). Хорошо встряхните смесь, а затем распылите по углам, где живут пауки. Повторяйте один раз в неделю.

Замучили муравьи – попробуйте такой способ: рассыпьте немного корицы в порошке в тех местах, где муравьи проникают в дом. Эффективнее, если добавить в корицу эфина масло.

Даже с пилевыми клещами можно бороться с помощью подручных средств. Смешайте 6 столовых ложек эвкалипта и жидкое средство для стирки белья в ведре с водой. Вымойте этим раствором пол и все предметы дома, затем протрите насухо. Если вымыть невозможно, можно просто распылить средство на поверхность, а затем пройти чистой тряпкой.

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