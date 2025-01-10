Положите корицу в носок – и надолго избавитесь от надоедливой проблемы

Оказывается корицу можно использовать не только по назначению, эта приправа также помогает решать бытовые проблемы.

Всем известно, что корица имеет насыщенный терпкий аромат, поэтому сообразительные хозяйки используют ее, чтобы избавиться от неприятного запаха в своем доме. Лайфхак с корицей и носком надолго избавит вас от этой надоедливой проблемы.

Как избавиться от неприятного запаха дома с помощью корицы

Чтобы сделать ароматизатор, вам необходимо взять носок и корицу – палочку или порошок, эффект будет одинаково хорошим. Положите корицу в носок и поместите самодельное саше в шкаф, ваша одежда и белье избавятся от затхлости.

Также самодельный ароматизатор можно использовать в туалете, ванной комнате, на кухне и прихожей, запах корицы будет разноситься по всему дому и нивелирует все посторонние ароматы.

Из корицы можно сделать еще один ароматизатор, который наполнит ваш дом приятным фруктовым запахом. Для этого надо взять яблоко, бутон гвоздики и палочку корицы, можно заменить чайной ложкой молотой, если нет палочки. Насыпьте в кастрюлю литр воды и вскипятите. Добавьте в кипяток нарезанное яблоко, корицу и гвоздику и варите на медленном огне в течение 10 минут.

Запах от такого ароматизатора будет держаться в квартире или доме в течение нескольких дней. При необходимости повторяйте процедуру раз в неделю, и все неприятные ароматы навсегда покинут ваш дом.

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