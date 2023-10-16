Положите кусок туалетной бумаги в пакет: на столе всегда будет свежая микрозелень

Дачный сезон подошел к концу, но не стоит расстраиваться, ведь свежую микрозелень можно выращивать на подоконнике круглый год.

В домашних условиях могут расти разные культуры – от кресс-салата и редьки до руколы и редиса. Главное — выбрать подходящий вам способ выращивания.

Напомним, что в октябре стоит подкормить розу перед укрытием на зиму, чтобы в следующем году получить пышное цветение.

Самый простой и дешевый способ выращивания микрогрин – использование обычной туалетной бумаги и целлофанового пакета. Оторвите кусок бумаги и выстелите им дно в пакете, смочите водой из пульверизатора так, чтобы бумага разбухла, но не рвалась при нажатии.

С помощью такого метода лучше выращивать лук-севок, ведь он будет занимать на подоконнике совсем мало места и точно прорастет, даже если вы раньше не занимались выращиванием микрозеленых. Срежьте верхушки луковиц, выложите их в пакет с туалетной бумагой в строчку. Когда все пространство заполнится, заверните пакет, заполнив его воздухом через коктейльную трубочку. Так внутри будет не только кислород, но и углекислый газ. Свяжите края мешка канцелярской резинкой.

Оставьте пакет на 2-3 дня в темном и прохладном месте, затем выставьте на подоконник. Уже через 10-12 дней появятся зеленые перья, которые можно будет срезать на салат. Как утверждают специалисты, такая минигрядка будет давать урожай целый месяц.

Как вырастить микрозелень зимой: еще несколько способов

Как вырастить микрозелень зимой / Фото: pixabay.com

Способ 1: широкая емкость

Сделайте в нем небольшие отверстия, насыпьте обычную садовую землю или грунт для рассады (слой не более 4 см). Предварительно замочите семена так, как указано на упаковке. Разложите семена на поверхность земли, обильно смочите пульверизатором и аккуратно присыпьте сверху небольшим количеством грунта. Сверху емкость накройте крышкой (пищевой пленкой, пакетом, банкой и т.п.).

Поставьте емкость на хорошо освещаемый подоконник. Как только увидите первые ростки, пришло время снять крышку. Опрыскивайте микрозелень из пульверизатора до трех раз в день. Следите за развитием растения, чтобы не упустить время, когда его нужно срезать (зависит от вида, поэтому информацию об этом следует прочитать на упаковке).

Способ 2: ватные диски или вата

Возьмите любую емкость и положите в нее ватные диски в один ряд. Опрыскивайте водой и сверху выложите предварительно смоченные семена. Сверху микрозелень нужно укрыть прозрачной пленкой и не снимать ее, пока не появятся первые побеги. После этого опрыскивайте саженцы, чтобы вата не успевала высохнуть.

Способ 3: марля или нетканые салфетки

Сложите их в несколько слоев, затем опрыскивайте из пульверизатора и выложите предварительно увлажненные семена. Используйте обычный уход и поддерживайте марлю увлажненной.

Способ 4: обычная прозрачная банка

Насыпьте внутрь семена и залейте водой на 24 часа, чтобы они разбухли. Затем возьмите любую сетчатую ткань (можно кусок марли) и затяните горло банки, надежно закрепив резинкой. Когда семена достаточно разбухнут, слейте воду и промойте их (сетку снимать нельзя). Переверните банку вверх дном и установите на поддон так, чтобы он располагался под углом 30 градусов. Промывайте семена водой 2-3 раза в день.

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