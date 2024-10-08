Положите лавровый лист под ковер – через 24 часа получите отличный результат: полезная хитрость

Некоторые специалисты советуют класть под ковер лавровый лист. Зачем это нужно?

Хотя это действие и выглядит несколько бессмысленно и смешно, но, на самом деле, оно чрезвычайно полезно. Ведь такой необычный способ использования популярной пряности может дать потрясающий результат.

Зачем класть лавровый лист под ковер

Сначала попробуйте представить такую ситуацию: в одной из комнат вашего дома на полу уже долгое время лежит старый ковер, ставший источником неприятного запаха.

Так происходит из-за сильного опыления и загрязнения данного изделия, которое не очищалось должным образом.

Понятно, что ковер сначала нужно очень тщательно пропылесосить. Но следует отметить, что одного этого действия будет мало. Хотя пыль вы уберете, однако неприятный запах все равно останется.

И вот здесь на помощь вам придет лавровый лист, который точно найдется на каждой кухне. Ведь эту приправу кладут в разные блюда.

Возьмите 5-6 листиков и положите под старый ковер, который вы только что очистили. Оставьте на 24 часа, а на следующий день проверьте результат. Он вас обязательно приятно удивит.

Вонь исчезнет из-за яркого аромата, которым славится лавровый лист. Он идеально замаскирует любые другие запахи.

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