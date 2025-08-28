Как избавиться от затхлого запаха в доме / © ТСН.ua

Неприятный запах в доме иногда бывает невозможно вывести даже дорогостоящими средствами. Именно здесь пригодится обычные лавровые листья. И это вовсе не магия, а природное свойство: в лаврушке содержатся эфирные масла с легким антибактериальным эффектом и способностью поглощать и нейтрализовать молекулы любых запахов, даже самых сильных.

Как применять лавровый лист для свежести в доме

Возьмите несколько сухих лавровых листьев.

Немного разомните их в руках, чтобы усилить аромат.

Уложите под ковер или ковровое покрытие в тех местах, где чувствуется запах.

Можно разложить листья в нескольких уголках комнаты.

Пока вы будете спать, лавровый лист работает, взаимодействуя с воздухом. Уже с утра запах становится чище, без ощутимых посторонних ноток.

Против каких запахов помогают лавровые листья:

сырости;

застоявшегося воздуха;

запах от домашних животных.

Интересно, что резкого запаха лаврового листа утром вы не почувствуете, потому что он быстро выветривается. Но вместе с ним исчезают и неприятные ароматы.