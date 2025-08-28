ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
1351
Время на прочтение
1 мин

Положите лавровый лист под ковер — и за ночь избавитесь от проблемы, которая беспокоит всех

Как обычная специя поможет избавиться от неприятных запахов затхости, сырости и от домашних животных.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как избавиться от затхлого запаха в доме

Как избавиться от затхлого запаха в доме / © ТСН.ua

Неприятный запах в доме иногда бывает невозможно вывести даже дорогостоящими средствами. Именно здесь пригодится обычные лавровые листья. И это вовсе не магия, а природное свойство: в лаврушке содержатся эфирные масла с легким антибактериальным эффектом и способностью поглощать и нейтрализовать молекулы любых запахов, даже самых сильных.

Как применять лавровый лист для свежести в доме

  • Возьмите несколько сухих лавровых листьев.

  • Немного разомните их в руках, чтобы усилить аромат.

  • Уложите под ковер или ковровое покрытие в тех местах, где чувствуется запах.

  • Можно разложить листья в нескольких уголках комнаты.

Пока вы будете спать, лавровый лист работает, взаимодействуя с воздухом. Уже с утра запах становится чище, без ощутимых посторонних ноток.

Против каких запахов помогают лавровые листья:

  • сырости;

  • застоявшегося воздуха;

  • запах от домашних животных.

Интересно, что резкого запаха лаврового листа утром вы не почувствуете, потому что он быстро выветривается. Но вместе с ним исчезают и неприятные ароматы.

Дата публикации
Количество просмотров
1351
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie