Как убрать запах затхлости и сырости / © ТСН.ua

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Неприятный запах под ковром может появиться из-за влаги, недостаточного проветривания или случайной «аварии» домашнего любимца. Народные лайфхаки советуют положить под покрытие лавровый лист и оставить на ночь. Специя действительно имеет выразительный аромат, но важно понимать: она не убирает источник запаха и не заменяет очищение ковра.

Как лавровый лист может помочь избавиться от неприятного запаха

Сухой лавровый лист имеет характерный пряный аромат. Если положить несколько листочков в небольшой тканевой мешочек и разместить его под краем ковра, аромат может перебить затхлый запах.

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Не стоит рассыпать листья под всем ковром: они могут крошиться, а сам запах специи не всем приятен. Если ковер пахнет сыростью, сначала проверьте, не осталась ли под ним влага. Поднимите покрытие, проветрите помещение и полностью высушите и ковер, и пол. Если запах возвращается, причиной может быть влага в основании или плесень.

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Что делать, если ковер пахнет мочой животного

В случае мочи лавровый лист не поможет нейтрализовать запах. Институт ковров и ковровых покрытий объясняет: если мочу не удалить полностью, запах может оставаться или снова проявляться из-за повышенной влажности. Для таких загрязнений существуют специальные ферментные средства, которые помогают расщеплять вещества, вызывающие запах.

Чтобы очистить ковер, сначала промокните свежее загрязнение бумажными полотенцами — не растирайте его. Затем используйте средство для удаления мочи животных, следуя инструкциям изготовителя. Если жидкость проникла в подложку или в основание, поверхностного очищения может быть недостаточно: запах может оставаться внутри.

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