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Положите лавровый лист в курятник: вот какой эффект заметили фермеры
Лавровый лист найдется почти на каждой кухне. Его добавляют в супы, мясные блюда и консервацию.
Но некоторые хозяева используют эту приправу совсем иначе — раскладывают листики в курятнике. Говорят, так можно отпугнуть мышей и крыс, которые часто наведываются к местам, где хранится зерно и корм для кур. В MonJardin&Mamaison рассказали, зачем это делают и действительно ли такой способ помогает.
Зачем класть лавровый лист в курятник
Вся хитрость — в характерном запахе лавровых листьев. Он достаточно насыщенный, поэтому хозяева надеются, что грызуны не захотят задерживаться там, где испытывают этот аромат.
Лавровые листья раскладывают в углах курятника, у кормушек или неподалеку от мест, где стоят емкости с зерном. Некоторые даже подвешивают небольшие пучки сушеных лавровых листьев у входа.
Такой способ привлекает своей простотой: лавровый лист стоит недорого, продается в любом продуктовом магазине и не требует специальной подготовки. К тому же, хозяевам не приходится использовать резкие химические средства.
Впрочем, не стоит ждать от него слишком многого. Научных доказательств того, что лавровый лист надежно отпугивает крыс и мышей, пока нет. Поэтому воспринимать его как полноценное средство борьбы с грызунами не стоит.
Действительно ли мыши и крысы боятся лаврового листа
Считается, что грызунам не нравятся резкие запахи, в частности аромат лавровых листьев. Именно поэтому его часто советуют использовать как народное средство для защиты хозяйственных помещений.
Но есть один нюанс: мышей и крыс в курятнике привлекает прежде всего еда. Здесь всегда можно найти зерно, комбикорм или остатки корма, а в холодное время года помещение еще становится удобным местом для укрытия.
Так что даже если запах лаврового листа поначалу и отпугивает отдельных грызунов, голод может оказаться сильнее. Если они уже нашли доступ к пище, вряд ли несколько сухих листиков станут серьезным препятствием.
Именно поэтому лучше не полагаться только на народные уловки, а позаботиться о том, чтобы у грызунов вообще не было причин приходить к курятнику.
Как защитить курятник от мышей и крыс
Если грызуны регулярно появляются у кур, следует начать с простых вещей. Часто хозяева сами того не замечают, как оставляют для незваных гостей и еду, и удобные места для тайников.
Вот что поможет сделать курятник менее привлекательным для мышей и крыс:
Убирайте остатки корма. Не оставляйте зерно и комбикорм в кормушке на всю ночь, если птица уже не ест. Рассыпанный корм также нужно убирать, ведь именно он чаще всего привлекает грызунов.
Храните зерно в закрытых емкостях. Мешки с кормом, оставленные прямо на полу, — настоящая находка для крыс и мышей. Лучше пересыпать запасы в крепкие контейнеры с крышками, которые грызуны не смогут прогрызть.
Проверьте стены и пол. Даже небольшое отверстие может стать входом мыши. Осмотрите углы, места у двери, стыки стен и полов. Все щели и отверстия следует надежно закрыть материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.
Регулярно убирайте в курятнике. Скопление мусора, остатков корма и старой подстилки создает удобные условия для грызунов. Поэтому важно регулярно очищать помещение и не оставлять ненужные вещи, в которых мыши могут обустроить гнезда.
Если крысы уже поселились в курятнике, этих мер может быть недостаточно. В таком случае придется использовать специальные ловушки или другие средства борьбы с грызунами. Главное — размещать их так, чтобы до них не добрались куры и другие домашние животные.
Стоит ли раскладывать лавровый лист в курятнике
Попробовать этот народный способ можно, ведь лавровый лист доступен и прост в использовании. Однако рассчитывать, что он самостоятельно прогонит всех мышей и крыс, не стоит.
Гораздо большее значение имеет порядок в курятнике, правильное хранение корма и отсутствие щелей, через которые грызуны попадают внутрь. А лавровый лист, если хозяева хотят его использовать, пусть остается лишь хитростью.
FAQ
Отпугивает ли лавровый лист крыс и мышей?
Лавровым листьям приписывают свойство отпугивать грызунов благодаря его насыщенному запаху. Именно поэтому его разлагают в курятниках, кладовых и местах хранения продуктов. Однако научных подтверждений эффективности такого метода нет. Если мыши или крысы имеют доступ к пище, лавровый лист вряд ли станет для них серьезным препятствием.
Как избавиться от крыс в курятнике?
Сначала нужно убрать все, что привлекает грызунов: остатки корма, открытые запасы зерна и мусор. Также следует закрыть отверстия, через которые крысы попадают в помещение. Если этого недостаточно, можно воспользоваться специальными ловушками или обратиться к специалистам по борьбе с вредителями. Яд в курятнике нужно применять с особой осторожностью, чтобы не подвергнуть опасности кур и других животных.