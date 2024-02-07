Положите лук в морозильную камеру: вы даже не догадываетесь, какая от этого польза

В луке содержатся витамины, эфирные масла, он богат каротином, протеином, углеводами и белками. Овощи регулярно используются для приготовления салатов и других блюд.

Некоторые украинцы привыкли держать несколько луковиц в морозильной камере и доставать их оттуда перед тем, как нарезать. Почему этот трюк полезен?

Хотя со стороны хранения лука в морозильнике может показаться абсурдной идеей, однако опытные кулинары утверждают, что в нем есть определенная польза. Оказывается, если лук "охладить" до определенной температуры, то он перестает выделять летучие соединения. Именно они заставляют человека "плакать" во время шинковки.

Замороженный лук не будет выпускать летучее содержание цитоплазмы, которое раздражает слизистые глаз, дыхательных путей, из-за чего появляются слезы.

Более того, луковицы можно даже не хранить в морозильной камере все время. Просто уложите в этот отсек овощ за 10-15 минут до того, как вам нужно будет его нарезать. Этого времени достаточно, чтобы не плакать во время этого процесса.

Однако следует отметить, что салат из замороженного лука не получится вкусным. Ведь овощ перестает быть хрустящим, хотя его аромат остается. А вот для вторых блюд она подойдет отлично. Там не будет заметно, что лук водянистый и потерял свой цвет.

Читайте также: